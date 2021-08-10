Philip Morris увеличила предложение по покупке Vectura Group до $1,4 млрд

Табачный гигант Philip Morris увеличил ставку на покупку производителя лекарств для лечения респираторных заболеваний Vectura Group до 1,02 млрд фунтов стерлингов ($1,41 млрд), превзойдя пятничное предложение от Carlyle Europe Partners, сообщает MarketWatch.

В соответствии с новыми условиями акционеры Vectura получат 165 пенсов на акцию по сравнению с предыдущим предложением Philip Morris в размере 150 пенсов за акцию и ставкой Carlyle в размере 155 пенсов.

6 августа Vectura заявила, что согласилась на сделку по поглощению стоимостью 958 млн фунтов стерлингов с Murano Bidco Ltd., компанией, косвенно контролируемой фондами, управляемыми Carlyle Europe Partners V, и отказалась от договоренностей с Philip Morris.

В июле Philip Morris International достигла соглашения о приобретении производителя ингаляторов Vectura Group за 852 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд).

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