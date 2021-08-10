Правило «третий лишний» распространят еще на четыре вида медизделий

Минпромторг РФ предложил пополнить перечень медицинских изделий, подпадающих под протекционистское правило «Третий лишний», включив в него четыре новых вида медизделий – двусторонние иглы для взятия венозной крови, хирургические сетки при абдоминальной грыже, шовные материалы и термоиндикаторы для контроля холодовой цепи. Минпромторг РФ предложил пополнить перечень медицинских изделий, подпадающих под протекционистское правило «Третий лишний», включив в него четыре новых вида медизделий – двусторонние иглы для взятия венозной крови, хирургические сетки при абдоминальной грыже, шовные материалы и термоиндикаторы для контроля холодовой цепи.

Поправки планируется внести в профильное постановление Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 года «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В список будут внесены иглы двусторонние для взятия венозной крови (код ОКПД 2 32.50.13.110), сетка хирургическая при абдоминальной грыже (32.50.22.190), шовные материалы (21.20.24.120) и термоиндикаторы для контроля холодовой цепи (коды 32.50.50.000 и 32.50.50.190).

По данным Минпромторга, шовные материалы в России выпускают не менее 18 предприятий, включая ООО «Ангиолайн», ЗАО «Мединж», ООО «Медин-Н», производственно-торговое объединение ООО «Медтехника», ОАО «Татхимфармпрепараты», ООО «Армалайн», ООО «Элемаар» и другие. Объем производства внутри страны составляет 21,9 млн единиц в 2020 году, а мощности российских производителей позволяют выпускать до 28,6 млн штук в год при 90% загрузке предприятий.

Двусторонние иглы для взятия венозной крови производят два резидента ОЭЗ «Дубна» – ООО «Гранат Био Тех» и ООО «Эйлитон», объем производства их медизделий в 2020 году составил 215 млн единиц.

Хирургические сетки при абдоминальной грыже выпускают компании ООО «Айкон Лаб Гмбх», ООО «Линтекс», ‎ООО «МегаМед», ООО «Волоть», ООО «Биомир Сервис», ООО «Экофлон», их производственные мощности составляют порядка 200 тысяч единиц в год. Выпуск профильных МИ в 2020 году составил 55,6 тысячи штук.

Термоиндикаторы холодовой цепи производят не менее пяти российских предприятий – ООО «Винар», НПП «Чистый инструмент», ООО «Термоконт-МК», ООО «Термологика» и ООО «ФармСиб». Объем производства датчиков в 2019 году, по данным ведомства, составил 27 тысяч штук, а производственные мощности оцениваются в 60 тысяч единиц в год.

Последний раз изменения в профильное постановление Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 года вносили в марте 2021 года.

Тогда в обновленный список вошли биохимические анализаторы, фетальные мониторы, микроскопы – медицинские, биологические и для лабораторной диагностики, ультразвуковые хирургические аппараты и хирургические коагуляторы, а также лазерные терапевтические аппараты.

В апреле 2021 года Минпромторг предложил включить в перечень позиции «тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови» под кодами ОКДП 2 21.20.23.110 и 26.60.12.119 и «система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД» под кодом 26.60.12.119, в мае 2021 года – термоиндикаторы для контроля холодовой цепи и инфузионные/инъекционные порты и катетеры.