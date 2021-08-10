Правило «третий лишний» распространят еще на четыре вида медизделий

Поправки планируется внести в профильное постановление Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 года «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В список будут внесены иглы двусторонние для взятия венозной крови (код ОКПД 2 32.50.13.110), сетка хирургическая при абдоминальной грыже (32.50.22.190), шовные материалы (21.20.24.120) и термоиндикаторы для контроля холодовой цепи (коды 32.50.50.000 и 32.50.50.190).
По данным Минпромторга, шовные материалы в России выпускают не менее 18 предприятий, включая ООО «Ангиолайн», ЗАО «Мединж», ООО «Медин-Н», производственно-торговое объединение ООО «Медтехника», ОАО «Татхимфармпрепараты», ООО «Армалайн», ООО «Элемаар» и другие. Объем производства внутри страны составляет 21,9 млн единиц в 2020 году, а мощности российских производителей позволяют выпускать до 28,6 млн штук в год при 90% загрузке предприятий.
Двусторонние иглы для взятия венозной крови производят два резидента ОЭЗ «Дубна» – ООО «Гранат Био Тех» и ООО «Эйлитон», объем производства их медизделий в 2020 году составил 215 млн единиц.
Хирургические сетки при абдоминальной грыже выпускают компании ООО «Айкон Лаб Гмбх», ООО «Линтекс», ООО «МегаМед», ООО «Волоть», ООО «Биомир Сервис», ООО «Экофлон», их производственные мощности составляют порядка 200 тысяч единиц в год. Выпуск профильных МИ в 2020 году составил 55,6 тысячи штук.
Термоиндикаторы холодовой цепи производят не менее пяти российских предприятий – ООО «Винар», НПП «Чистый инструмент», ООО «Термоконт-МК», ООО «Термологика» и ООО «ФармСиб». Объем производства датчиков в 2019 году, по данным ведомства, составил 27 тысяч штук, а производственные мощности оцениваются в 60 тысяч единиц в год.
Последний раз изменения в профильное постановление Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 года вносили в марте 2021 года.
Тогда в обновленный список вошли биохимические анализаторы, фетальные мониторы, микроскопы – медицинские, биологические и для лабораторной диагностики, ультразвуковые хирургические аппараты и хирургические коагуляторы, а также лазерные терапевтические аппараты.
В апреле 2021 года Минпромторг предложил включить в перечень позиции «тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови» под кодами ОКДП 2 21.20.23.110 и 26.60.12.119 и «система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД» под кодом 26.60.12.119, в мае 2021 года – термоиндикаторы для контроля холодовой цепи и инфузионные/инъекционные порты и катетеры.
Фото: granatbio.ru