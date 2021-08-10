Поставщики ортопедических изделий прекратили координацию цен своих дистрибьюторов

ФАС добилась прекращения картельного соглашения на рынке ортопедических изделий. Шесть компаний, которые занимаются оптовыми поставками, устанавливали и поддерживали максимально высокую стоимость реализуемой продукции. К розничным продавцам, которые продавали товар по цене ниже рекомендованной, применялись «санкции».

Обвиненные ФАС России в заключении картеля компании, занимающиеся поставками ортопедических изделий, исполнили предписание антимонопольного органа и прекратили нарушать закон. Об этом они уведомили регулятора, сообщает пресс-служба ФАС.

В прошлом году ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОРТО» и ООО «Экотен» уличили в нарушении закона о защите конкуренции. Они тщательно следили за тем, чтобы розничные продавцы, в числе которых было немало аптек, ни в коем случае не демпинговали, а поддерживали цены на рекомендованном уровне. К тем розничным продавцам, которые реализовывали продукцию по ценам ниже рекомендованных, применялись «санкции», сообщает пресс-служба ФАС. В чем именно заключались «санкции», в ФАС не уточняли.

Компании оштрафовали на сумму более 31 млн руб. Также им выдали предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения. Четыре оптовика не согласились с такой постановкой вопроса и обжаловали решение ФАС в суде.

Правосудие встало на сторону антимонопольного органа. В конце июля 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал законным решение ФАС. После этого «Малтри», «ОРТО» и «Экотен» исполнили выданные им предписания, о чем уведомили ФАС России. Ведомство ожидает соответствующую информацию от «Тривес Трейд».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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