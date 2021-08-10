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В июле «Корвалол» подорожал на 1,8%

В июле по сравнению с июнем цены на лекарства, входящие в перечень ЖНВЛП, в среднем не изменились, а лекарства, не входящие в это перечень, стали дороже на 0,7%. Самый значительный рост Росстат отметил у «Троксерутина» и «Корвалола».

Росстат опубликовал отчет о ценах на товары в июле. В июле по сравнению с июнем индекс потребительских цен составил 100,31%. Рост цен на медикаменты в июле составил 0,34%.

Лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), стали дороже на 0,7%, в том числе:

  • «Троксерутин»  — на 2,0%;
  • «Корвалол», «Левомеколь» — на 1,8%;
  • Флуоцинолона ацетонид, «Гепарин натрия» (лекарственные формы для наружного применения) — на 1,6%;
  • «Валокордин», «Линекс», «Бромгексин», «Нимесулид», «Аллохол», метамизол натрия (анальгин отечественный), «Таурин» и «Йод» — на 0,7–1,3%.

Снизились цены на:

  • комбинированные анальгетики — на 1,2%
  • «Алмагель» — 1,1%;
  • «Валидол» — на 0,4%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем не изменились. При этом подорожали:

  • «Ибупрофен» — на 0,7%,
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 0,6%,
  • панкреатин — на 0,5%,
  • «Лоратадин», «Глицин», «Смекта», «Аброксол», апиксабан («Эликвис»), дротаверин, «Лоперамид», «Гипотиазид», умифеновир («Арбидол»), «Амлодипин», «Хлоргексидин» — на 0,2–0,4%.

Одновременно подешевели:

  • «Амоксициллин с клавулановой кислотой» — на 1,5%,
  • осельтамивир («Номидес») — на 1,2%,
  • «Винпоцетин», «Омепразол», «Эналаприл», «Супрастин», колекальциферол (витамин Д3), «Азитромицин» — на 0,2-0,4%.

Среди медицинских товаров выросли цены на:

  • вату отечественную — на 0,7%;
  • аппараты для измерения артериального давления, шприцы одноразовые — на 0,5%;
  • бинты, термометры медицинские электронные — на 0,2%.

Вместе с тем подешевели термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,9%.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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10 августа, 2021 | Просмотров: 80