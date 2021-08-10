В июле «Корвалол» подорожал на 1,8%

Росстат опубликовал отчет о ценах на товары в июле. В июле по сравнению с июнем индекс потребительских цен составил 100,31%. Рост цен на медикаменты в июле составил 0,34%.

Лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), стали дороже на 0,7%, в том числе:

«Троксерутин» — на 2,0%;

«Корвалол», «Левомеколь» — на 1,8%;

Флуоцинолона ацетонид, «Гепарин натрия» (лекарственные формы для наружного применения) — на 1,6%;

«Валокордин», «Линекс», «Бромгексин», «Нимесулид», «Аллохол», метамизол натрия (анальгин отечественный), «Таурин» и «Йод» — на 0,7–1,3%.

Снизились цены на:

комбинированные анальгетики — на 1,2%

«Алмагель» — 1,1%;

«Валидол» — на 0,4%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем не изменились. При этом подорожали:

«Ибупрофен» — на 0,7%,

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 0,6%,

панкреатин — на 0,5%,

«Лоратадин», «Глицин», «Смекта», «Аброксол», апиксабан («Эликвис»), дротаверин, «Лоперамид», «Гипотиазид», умифеновир («Арбидол»), «Амлодипин», «Хлоргексидин» — на 0,2–0,4%.

Одновременно подешевели:

«Амоксициллин с клавулановой кислотой» — на 1,5%,

осельтамивир («Номидес») — на 1,2%,

«Винпоцетин», «Омепразол», «Эналаприл», «Супрастин», колекальциферол (витамин Д3), «Азитромицин» — на 0,2-0,4%.

Среди медицинских товаров выросли цены на:

вату отечественную — на 0,7%;

аппараты для измерения артериального давления, шприцы одноразовые — на 0,5%;

бинты, термометры медицинские электронные — на 0,2%.

Вместе с тем подешевели термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,9%.

Елена Сидорова

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