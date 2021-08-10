В июле «Корвалол» подорожал на 1,8%

В июле по сравнению с июнем цены на лекарства, входящие в перечень ЖНВЛП, в среднем не изменились, а лекарства, не входящие в это перечень, стали дороже на 0,7%. Самый значительный рост Росстат отметил у «Троксерутина» и «Корвалола».
Росстат опубликовал отчет о ценах на товары в июле. В июле по сравнению с июнем индекс потребительских цен составил 100,31%. Рост цен на медикаменты в июле составил 0,34%.
Лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), стали дороже на 0,7%, в том числе:
- «Троксерутин» — на 2,0%;
- «Корвалол», «Левомеколь» — на 1,8%;
- Флуоцинолона ацетонид, «Гепарин натрия» (лекарственные формы для наружного применения) — на 1,6%;
- «Валокордин», «Линекс», «Бромгексин», «Нимесулид», «Аллохол», метамизол натрия (анальгин отечественный), «Таурин» и «Йод» — на 0,7–1,3%.
Снизились цены на:
- комбинированные анальгетики — на 1,2%
- «Алмагель» — 1,1%;
- «Валидол» — на 0,4%.
Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем не изменились. При этом подорожали:
- «Ибупрофен» — на 0,7%,
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 0,6%,
- панкреатин — на 0,5%,
- «Лоратадин», «Глицин», «Смекта», «Аброксол», апиксабан («Эликвис»), дротаверин, «Лоперамид», «Гипотиазид», умифеновир («Арбидол»), «Амлодипин», «Хлоргексидин» — на 0,2–0,4%.
Одновременно подешевели:
- «Амоксициллин с клавулановой кислотой» — на 1,5%,
- осельтамивир («Номидес») — на 1,2%,
- «Винпоцетин», «Омепразол», «Эналаприл», «Супрастин», колекальциферол (витамин Д3), «Азитромицин» — на 0,2-0,4%.
Среди медицинских товаров выросли цены на:
- вату отечественную — на 0,7%;
- аппараты для измерения артериального давления, шприцы одноразовые — на 0,5%;
- бинты, термометры медицинские электронные — на 0,2%.
Вместе с тем подешевели термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,9%.
Елена Сидорова
pharmvestnik