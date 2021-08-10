Третья доза вакцины Pfizer вызывает сходные со второй дозой побочные эффекты

Согласно новому исследованию из Израиля, бустерная доза вакцин Pfizer дает практически такие же побочные эффекты, как и вторая. В опросе участвовало около 4,5 тыс. человек, которые получили третий укол препаратом против COVID-19. Результаты опроса пациентов носят предварительный характер.

Большинство людей, получивших третью дозу вакцины от COVID-19 от Pfizer, почувствовали аналогичные или меньшие побочные эффекты, чем после второй прививки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на новое исследование, проведенное в Израиле.

Около 10 дней назад Израиль начал предлагать бустерные дозы вакцины от COVID-19 людям старше 60 лет в рамках кампании по замедлению распространения нового штамма «Дельта». В Израиле испытывают третью дозу препарата до ее утверждения американским регулятором FDA.

Крупнейший поставщик медицинских услуг Израиля, Clalit, заявил в воскресенье, 8 августа, что он ввел третью дозу вакцины Pfizer более чем 24 тыс. человек. Около 4,5 тыс. человек, которые прошли ревакцинацию с 30 июля по 1 августа, приняли участие в опросе.

88% участников опроса заявили, что в первые дни после получения третьей прививки они чувствовали «похожие или более мягкие» побочные эффекты по сравнению с тем, что они ощущали после второй дозы препарата. 31% респондентов сообщили о некоторых побочных эффектах, наиболее частым из которых являлась боль в месте инъекции. Около 0,4% опрашиваемых заявили, что испытывали затруднение дыхания, и 1% заявили, что обращались за медицинской помощью из-за одного или нескольких побочных эффектов.

Директор по инновациям Clalit Ран Балисер рассказал, что даже несмотря на то, что результаты являются «первоначальными» и представляют собой «самооценки», они позволяют сравнивать побочные эффекты со второй дозой. В итоге бустерные прививки показали схожие или меньшие похожие эффекты.

«Хотя у нас еще нет долгосрочных исследований эффективности и безопасности третьей бустерной дозы для управления рисками людей старше 60 лет, эти результаты продолжают указывать на преимущества иммунизации», — отметил Балисер.

Николай Соколов

pharmvestnik