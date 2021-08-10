Дети из российских городов получили поддержку в рамках благотворительной акции Servier

Вынужденные ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса существенно замедлили деятельность многих НКО и благотворительных фондов, а общий спад в экономике привел к сокращению получаемой ими помощи. Но, несмотря на все трудности, продолжают реализовываться проекты, которые ни при каких обстоятельствах нельзя оставить без внимания и поддержки, в том числе направленные на помощь детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. В этих условиях социальная составляющая бизнеса особенно важна и востребована.«Коробка добра»

Благотворительные проекты и программы социальной ответственности уже давно стали частью корпоративной культуры большинства крупных компаний, они вписаны в глобальные и региональные стратегии развития. Не остается в стороне и фармацевтический бизнес, активно развивая сотрудничество с НКО и благотворительными фондами. В качестве одного из примеров подобного успешного взаимодействия можно назвать благотворительную программу для детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях «Солидарность Сервье», которая уже второй год подряд реализуется во всех регионах присутствия компании — от Москвы до Красноярска.

«Благодаря неравнодушию и отзывчивости наших сотрудников нам удается делать мир вокруг добрее и счастливее, — подчеркнула менеджер по корпоративной социальной ответственности компании Екатерина Чулкова. — Наш «маршрут добрых дел», пройдя от Москвы до Красноярска через все региональные офисы, позволил не просто помочь тем, кто нуждается, но и объединить коллег в едином стремлении и желании принести радость».

Каждый желающий сотрудник компании мог присоединиться и помочь одному из десяти фондов, расположенных в городах, где у Servier есть региональные офисы. Среди фондов, с которыми сотрудничает компания в рамках проекта «Солидарность Сервье»:

Благотворительный фонд «Созидание», Москва;

Общественная организация «Аистенок», Екатеринбург;

«Семейный центр Лада», Нижний Новгород;

Организация «Родительский мост», Санкт-Петербург;

Фонд «Хорошие истории», Самара;

Фонд «Рассвет», Новосибирск;

Организация «Надежда», Ростов-на-Дону;

Организация «Общие дети», Воронеж;

Фонд «Кладовая добра», Омск;

Благотворительный фонд «Живое дыхание», Красноярск.

«Коробки Добра», установленные в каждом офисе, наполнялись самым необходимым — повседневной и спортивной одеждой, обувью, игрушками, развивающими пособиями, подгузниками, канцелярскими принадлежностями, подарками и сюрпризами и даже телевизором. Затем силами сотрудников Servier все собранные вещи были переданы в фонды для их подопечных.

«Мы гордимся, что за два года существования этого проекта нам удалось собрать более двух с половиной тонн всего самого необходимого в поддержку подопечных дружественных нам фондов, — рассказали в Servier. — Это прекрасный пример единения, солидарности и активной жизненной позиции наших коллег по всей России, сопричастности общей идеи и желанию помочь тем, кому сегодня особенно трудно».

Сплетение рук

Организаторы проекта подчеркивают особый вклад коллег из региональных офисов, которые подхватили эстафету добрых дел, поддержав проект. Они помогали с организацией акции в их регионе и оказывали поддержку всем желающим принять в ней участие. Их труд, неравнодушие и внимание к тем, кто нуждается в поддержке, придали проекту особую значимость, ведь сегодня большинство инициатив чаще реализуются на уровне головного офиса в Москве, а регионы зачастую оказываются не охваченными вниманием.

Так, секретари региональных офисов помогали со сбором необходимых вещей, консультировали по возникающим вопросам, собирали помощь от сотрудников из соседних регионов. Юлия Гуляева из Омска искренне восхищена активностью коллег, которые оперативно помогли с доставкой собранных вещей в фонды. «Помощь нуждающимся они восприняли, как личную обязанность», — добавила она.

Благотворительная помощь принесла удовольствие и самим сотрудникам. Алена Лаврикова из Екатеринбурга назвала подобные акции «цепочками добра», которые могут помочь людям подарить радость. «А чем больше радостных людей, тем лучше наша жизнь», — поделилась она.

Общие впечатления участников проекта выразила Лилия Медведева из Самары. «Есть пословица: с миру по нитке – голому рубашка, — напомнила она. — И хочется надеяться, что тот, кто получил помощь, потом окажет ее тому, кто в ней также нуждается. Если бы цепочка взаимопомощи не разрывалась, в мире было бы больше счастливых людей».

И ведь что интересно, похожую мысль более 300 лет назад сформулировал Жан де Лафонтен: «Добро, которое мы делаем другим, добром же служит нам самим». Отрадно, что по сей день эти слова великого французского литератора для многих остаются руководством к действию.

Материал партнера: Servier

Фото: Пресс-служба Servier

pharmvestnik