Компания «Петровакс» объявила о новых назначениях в команде топ-менеджеров

К команде «Петровакс» в июле присоединились два новых топ-менеджера.

Департамент розничных продаж возглавил Виктор Крылов, а позицию директора департамента по продажам биотехнологических продуктов и экспорту занял Дмитрий Пасечник. Виктор и Дмитрий напрямую подчиняются президенту компании «Петровакс» Михаилу Цыферову.

Виктор Крылов до прихода в компанию «Петровакс» занимал должность директора по цифровому развитию в ГК «Самолет». Виктор имеет уникальный опыт различного рода трансформаций и внедрения масштабных инноваций в ряде индустрий, сообщили в компании «Петровакс». Ранее Виктор участвовал в клиентоцентрической трансформации маркетинга таких компаний, как Ozon, Hoff, Inventive Retail Group (бренды Lego, ReStore, Samsung, Nike, StreetBeat), Rozetka.ua и других. Благодаря обширному опыту Виктора в цифровых коммуникациях, компания «Петровакс» получила значительное усиление в развитии собственных компетенций digital, вопросов инноваций в клиентском опыте и маркетинге.

Дмитрий Пасечник до прихода в «Петровакс» занимал должность директора по коммерции и развитию бизнеса на зарубежных рынках компании «Биокад». Дмитрий успешно вывел несколько сложных фармацевтических продуктов в области лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний на внешние рынки, имеет уникальный для России опыт работы в построении цепочки продаж за рубежом и выстраивании отношений с иностранными партнерами и государственными органами. Он принял непосредственное участие в создании нескольких международных совместных предприятий на территории других стран, а также под его началом был реализован ряд технологических трансферов сложных биологических продуктов на производственные мощности иностранных партнеров. С присоединением к команде Дмитрия «Петровакс», сможет усилить экспортную активность для выхода на перспективные международные рынки.

За последние три года ретейл-направление «Петровакса» выросло более чем в 2,5 раза, экспорт — более чем в 5 раз. С такими темпами роста компании становится сложнее сохранить устойчивый вектор развития, поэтому в коммерческом блоке была введена новая дивизионная структура, сообщили в компании.

«Мы планируем нарастить свое присутствие за рубежом, а главное — вывести индустрию на новый уровень развития с точки зрения подходов к продажам и клиентского опыта, — отметил президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов. — Чтобы реализовать такие амбициозные цели, компании, помимо структурных изменений, потребовалась серьезная трансформация команды. Нам пришлось принять ряд кадровых решений по текущим сотрудникам, а также изменить функционал ряда позиций и расширить список существующих в отделах digital и маркетинга».

В соответствии с новыми задачами и разделением коммерческого блока на два отдельных бизнес-направления, в компанию пришли два новых эксперта. Также в штате компании открыто несколько новых вакансий линейных специалистов и мидл-менеджеров.

«Петровакс» планирует полностью укомплектовать новый, радикально усиленный состав в течение ближайших месяцев.

Материал партнера: «Петровакс»

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