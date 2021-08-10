Novavax подала первые заявки на одобрение вакцины в развивающиеся страны

Novavax направила первые ходатайства на одобрение вакцины против COVID-19 в развивающиеся страны, среди которых Индия, Индонезия и Филиппины. Компания не планирует подавать заявку на регистрацию вакцины в США до конца года. Многие страны уже проявили интерес к препарату, в частности ЕС, который подписал договор о закупке до 200 млн доз вакцины.

Американская биотехнологическая компания Novavax объявила о подаче заявки в регулирующие органы в Индии, Индонезии и на Филиппинах с просьбой выдать разрешение на экстренное использование ее вакцины от COVID-19. Производитель до сих пор не подавал ходатайства ни в одну страну мира. Развивающиеся государства стали первыми, получившими запрос на одобрение противоковидного препарата компании. Об этом сообщается на официальном сайте Novavax.

Novavax при сотрудничестве с Институтом сыворотки Индии планирует в конце этого месяца также добиться регистрации своей вакцины от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что позволит компании стать участником COVAX, международной программы вакцинации людей по всему миру.

Генеральный директор Novavax Стэнли Эрк охарактеризовал это событие как «важный шаг на пути к обеспечению доступа к миллионам доз безопасной и эффективной вакцины для стран, которые имеют острую необходимость в средствах для борьбы с пандемией».

Производитель заявил, что в ближайшее время подаст обращения с просьбой об одобрении своей вакцины в Великобританию, а впоследствии в Европейский союз (ЕС), Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Однако было отмечено, что Novavax не станет делать попытки получить разрешение на регистрацию препарата в США до конца текущего года.

Двухкомпонентная вакцина компании, известная как NVX-СoV2373, была разработана на основе технологии рекомбинантных наночастиц. В ней используются копии спайкового белка коронавируса, синтезированные в лаборатории. Такой же принцип применяется в вакцинах от гепатита В или столбняка. Препарат значительно отличается от других используемых на сегодняшний день вакцин, которые дают генетические инструкции организму для создания собственных спайковых белков. При вводе NVX-СoV2373 иммунная система реагирует на уже существующие белки в вакцине, что позволяет ускорить иммунную реакцию.

Препарат от Novavax не требует особых условий хранения и транспортировки. Кроме того, в июне компания объявила, что вакцина доказала свою 90%-ную эффективность против симптоматических случаев COVID-19 в ходе исследования, проведенного при участии почти 30 тыс. человек.

Вакцина смогла противостоять известным штаммам коронавируса, в том числе наиболее заразному варианту «Дельта». Как утверждает производитель, введение бустерной дозы через шесть месяцев после второй прививки активизировало антитела для борьбы с вирусом, которые способны справиться с этим видом мутации SARS-CoV2.

Компания заверила, что к концу III квартала ежемесячно будет производиться до 100 млн доз, а к концу года — до 150 млн доз.

Многие страны уже проявили интерес к препарату. На днях Европейская комиссия (ЕК) заключила сделку с Novavax о закупке до 200 млн доз вакцины.

Владимир Заболотских

pharmvestnik