В TOP10 рейтинга аптечных сетей произошли перестановки

В TOP10 рейтинга аптечных сетей произошли изменения. Один из «выросших» участников заявил о намерении возглавить рейтинг к 2023 году.

В первом полугодии 2021 года в TOP10 рейтинга аптечных сетей произошли изменения. Они затронули не только верхние строчки рейтинга, но и весь TOP50, подготовленный «ФВ» совместно с AlphaRM.

По итогам первого полугодия 2021 года неизменным лидером рейтинга остается «Ригла», а на втором месте по-прежнему располагается «Имплозия» (Самара). Но и в TOP3 рейтинга не обошлось без изменений — на третье место поднялась пермская «Планета здоровья», ранее занимавшая пятую строчку.

С седьмого на четвертое место также поднялась аптечная сеть «Апрель». Ее владелец Вадим Анисимов заявил «ФВ», что компания не планирует снижать динамику. К 2023 году «Апрель» намерен выйти на первое место в рейтинге и иметь в активе 4,5 тыс. аптечных точек.

ГК «Эркафарм», которая в 2020 году находилась на третьей строчке рейтинга, опустилась на пятую позицию. Также снижение показали «Неофарм» (с 4-го на 6-е место) и сеть «36,6» (с 6-го по 7-е место). Замыкающая тройка TOP10 при этом осталась неизменной — 8-ю, 9-ю и 10-ю позиции занимают «Вита» (Самара), «Фармленд» (Уфа) и «Мелодия здоровья» (Новосибирск) соответственно.

Руслан Мавлиханов

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