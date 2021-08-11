Минэкономики включило исполнение программы развития фармпромышленности в аутсайдеры

Минэкономразвития направило в правительство доклад об эффективности реализации госпрограмм за первое полугодие 2021 года. Согласно отчету министерства, высокая эффективность –—более 92% — отмечена только по 13 из 45 госпрограмм, которые выполняются в России, пишет газета «Ведомости».

В числе аутсайдеров по уровню эффективности — госпрограмма Минпромторга «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (37,9%). Контрольные мероприятия по этому направлению выполнены на 12,5%, в частности, не осуществлена регистрация и вывод на рынок лекарственного средства алпростадил.

В 2012 году Минпромторг заключил контракт на сумму 8,8 млн руб. с компанией «Р-Фарм» на разработку технологии и производства этого препарата. В ГРЛС есть запись о том, что компания в 2014 году завершила клинические исследования алпростадила, однако на рынок его пока не вывела.

При этом, согласно ГРЛС, в феврале 2021 года этот препарат зарегистрировали две российские компании: «Верофарм» под названием «Артерис-веро» и «Фармсинтез» — «Вазостенон».

Другой аутсйдер — программа Минздрава «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» (эффективность — 40%). Кассовое исполнение по этой программе оказалось нулевым, из-за того что средства на ее реализацию не были доведены до Минздрава, указывается в отчете.

Эффективность оценивается на основе исполнения контрольных событий госпрограммы (от этого зависит 80% показателя) и соблюдения исполнителем требований по ее администрированию (еще 20%).

По итогам 2020 года Счетная палата назвала Минпромторг в числе ответственных исполнителей, которые осуществляли на низком уровне расходы на реализацию госпрограмм. В частности, по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» расходы по состоянию на 1 января 2021 года были исполнены на 83,5%.

В Минпромторге исполнение расходов по госпрограмме объяснили «ФВ» тем, что исполнители контрактов вовремя не представили документы, подтверждающие выполнение работ.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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