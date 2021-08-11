Прибыль BioNTech выросла в 127 раз во II квартале на фоне пандемии

Второй квартал подряд немецкая биотехнологическая компания BioNTech превосходит ожидания финансовых аналитиков. Чистая прибыль производителя подскочила почти до 2,8 млрд евро на фоне растущего спроса на мРНК-вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную совместно с Pfizer. Об этом стало известно из отчета компании за II квартал.

Общая выручка достигла отметки в 5,3 млрд евро, что в 127 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда доход составил лишь 41,7 млн евро. Прибыль на акцию выросла в четыре раза за последний год, достигнув показателя в 11,42 евро. Обновленный прогноз прибыли в текущем году был увеличен до 15,9 млрд евро, что значительно выше предыдущего прогноза в 12,4 млрд евро.

BioNTech также сообщила о подписании контрактов на поставку 2,2 млрд доз вакцины в этом году и более одного млрд доз в 2022 году. Как предполагается, годовая производственная мощность достигнет трех млрд доз к концу этого года и четырех млрд доз к следующему году.

Кроме того, немецкий стартап рассказал, что намерен вложить от 950 млн до 1,5 млрд евро в исследования и разработки новых препаратов во второй половине года. В качестве приоритетных направлений были выбраны исследования в области онкологии. Компания проводит работу над 15 кандидатными лекарствами для лечения рака, а также пообещала выделить средства на разработку мРНК-вакцин от туберкулеза и малярии. Производство последней планируется осуществлять в Африке.

Помимо этого, компания объявила о планах продолжать изучение эффективности BNT162b2 в других группах, среди которых дети до 12 лет и беременные женщины.

Владимир Заболотских

pharmvestnik