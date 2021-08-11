«ВкусВилл» начал доставку лекарств с помощью партнерских аптек

Продуктовая сеть «ВкусВилл» начнет доставку лекарств с помощью партнерских аптечных сетей. Об этом сообщил Inc. со ссылкой на представителя ретейлера. О планах «ВкусВилла» доставлять лекарства «ФВ» писал еще в июне.

Пока услуга организована в одном из 54 дарк-сторов компании. Для заказа доступны 2,5 тыс. наименований, а доставка лекарства клиенту осуществляется в течение двух часов.

Дарк-стор — склад, в котором собирают заказы для онлайн-магазинов. Все покупки в нем осуществляются исключительно через онлайн-витрину.

Для осуществления услуги доставки лекарств «ВкусВилл» договорился о партнерстве с аптечными сетями «Планета здоровья» и «Сердце России». Как пишет Inc., именно сети будут заниматься сбором заказов. Каждый из партнеров также получил по несколько необходимых лицензий.

Условия сотрудничества не разглашаются. «ФВ» направил запросы в компании «ВкусВилл», «Планета Здоровья» и «Сердце Росии». В июне компания заявила о том, что тестирует услуги доставки лекарств вместе с продуктами.

Ранее «ФВ» также писал, что с 1 сентября маркетплейсы будут допущены к дистанционной торговле лекарствами. Они получат право заключать с аптеками договоры о партнерстве. После этого классический ретейл призвал сети быть осторожными при заключении таких контрактов, поскольку ответственность за доставку при таком партнерстве ложиться именно на аптеку.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik