Bayer проиграла третью апелляцию по вызывающему рак гербициду Roundup

Апелляционный суд Калифорнии в Сан-Франциско отказался отменить решение 2019 года, в котором присяжные присудили более 2 млрд долл. паре, заявившей, что они заболели раком после использования гербицида Roundup в течение трех десятилетий. Апелляционный суд оставил без изменений решение судьи первой инстанции о сокращении суммы компенсации до 86,7 млн долл., пишет Bloomberg.

Апелляционный суд постановил, что измененные штрафные убытки были оправданы, поскольку пострадавшие предоставили «существенные доказательства, из которых присяжные могли сделать вывод, что Monsanto действовала с умышленным пренебрежением к безопасности».

Решение является «хорошо аргументированным и правильным, — заявил юрист Майк Миллер, представляющий пострадавших. — Monsanto заслуживает наказания за десятилетия сокрытия правды о Roundup».

Решение было принято после того, как компания Bayer, базирующаяся в Германии, выделила дополнительно 4,5 млрд долл. на рассмотрение тысяч исков по Roundup, в результате чего общие затраты на эти нужды превысили 16 млрд долл. Компания также заявила, что ее подразделение Monsanto выведет текущую версию Roundup с американского рынка в 2023 году.

Немецкая компания унаследовал юридические проблемы вокруг Roundup с приобретением в 2018 году компании Monsanto из Сент-Луиса за 63 млрд долл. Monsanto начала производство Roundup в 1970-х годах.

«Мы уважаем решение суда, но не согласны с ним, поскольку приговор не подтверждается доказательствами в суде или законом, — говорится в заявлении Bayer по электронной почте. — Monsanto рассмотрит юридические варианты действий в этом случае».

На прошлой неделе в суде штата Сан-Бернардино, штат Калифорния, началось четвертое судебное разбирательство по делу о Roundup. Bayer заявила, что в этом месяце планирует обратиться в Верховный суд США с просьбой рассмотреть дело, которое она проиграла в 2019 году, и постановить, что компания должна быть освобождена от ответственности, поскольку федеральные регулирующие органы обнаружили, что глифосат не является канцерогеном.

Николай Соколов

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