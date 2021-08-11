После перехода на право ЕАЭС обнаружилась коллизия при приеме заявок на регистрацию дженериков

После перехода на законодательство ЕАЭС возникла юридическая коллизия при рассмотрении заявок на регистрацию дженериков. Российское право предусматривает режим эксклюзивности данных о результатах ДКИ и КИ, а также запрещает подавать заявки на регистрацию дженериков и биоаналогов раньше определенного срока. Но право Евразийского союза никак не регламентирует такой период защиты данных. В связи с этим после перехода на законодательство ЕАЭС у Минздрава теперь нет оснований отклонять заявки, поданные раньше окончания срока эксклюзивности, поясняют эксперты.

Российское законодательство предусматривает режим защиты информации о результатах доклинических и клинических исследований лекарственных средств в течение шести лет с даты государственной регистрации оригинального препарата. В рамках такого режима эксклюзивности данных также установлены ограничения на регистрацию воспроизведенных и биоаналоговых препаратов в течение четырех и трех лет соответственно.

Но с 2021 года Россия перешла на регистрацию препаратов по правилам Евразийского экономческого союза. При этом законодательство ЕАЭС не содержит специальных норм, регулирующих режим защиты данных доклинических и клинических исследований.

Теперь, после перехода на законодательство ЕАЭС, у Минздрава нет оснований отклонять заявки на регистрацию дженериков, поданные раньше окончания срока эксклюзивности данных, поясняют эксперты. По словам собеседника «ФВ», Мин­здрав уже принял подобную заявку в этом году. В то же время защита результатов ДКИ и КИ является международным обязательством страны в рамках ВТО и, как утверждают собеседники «ФВ», должно исполняться в любом случае.

Маргарита Грошева

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