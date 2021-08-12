Гинцбург рассказал о поиске инвестора для клинических исследований назального «Спутника»

Доклинические исследования назальной вакцины «Спутник V» завершены. Разработчики рассчитывают, что правительство Москвы профинансирует проведение клинических исследований, стоимость которых может составить до 400 млн руб.

Институту Гамалеи регуляторы не одобрили проведение клинических исследований назальной вакцины «Спутник V» по сокращенной программе. Для проведения всех стадий исследования потребуется порядка 400 млн руб. Об этом сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям».

«Сейчас уже полностью прошла доклиника. Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн руб.», — сказал Гинцбург.

Разработчики вакцины рассчитывают, что исследование профинансирует правительство Москвы. Столичные власти уже вложили средства в испытания детской вакцины, а также в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов, отметил он.

По словам Гинцбурга, назальная вакцина — это второй вариант «Спутник V», который распыляется с помощью специального шприца с насадкой в носовую полость.

В мае Гинцбург говорил, что клинические исследования вакцины запланированы на конец этого — начало следующего года, «с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году».

Как ранее сообщил ученый, пока предполагается, что введение назальной вакцины будет двукратным, но не исключается и одноразовое. По его словам, преимущество такой формы вакцины заключается в том, что побочных эффектов практически не будет.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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