«Нацимбио» досрочно начал поставки вакцин против гриппа в регионы

«Нацимбио» госкорпорации Ростех с опережением графика начала поставки вакцин против гриппа в российские регионы. Всего в медицинские организации поступит 60,2 млн доз препарата. В новом эпидемическом сезоне планируется вакцинировать не менее 60% населения.

В регионы России началась доставка вакцин против гриппа. Поставки осуществляются по госзаказу Минздрава и будут реализованы в три этапа, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех. В рамках первого этапа поставок «Нацимбио» в срок до 1 сентября направит во все российские регионы профилактические препараты в объеме 32,9 млн доз. До середины ноября будет передано еще 27,3 млн доз. Всего для подготовки к эпидсезону 2021–2022 годов в медицинские организации поступит 60,2 млн доз препаратов от гриппа.

«В этом году холдинг «Нацимбио» приступил к поставкам противогриппозных вакцин на неделю раньше, чем в прошлые сезоны. Это даст регионам дополнительное время, чтобы подготовиться к проведению прививочной кампании против гриппа», — рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Лидером в сегменте госзакупок вакцин против гриппа в прошлом сезоне (2020–2021 годы) стало НПО «Микроген». Компания поставила «Совигрипп» на 9,2 млрд руб., посчитал «ФВ» совместно с AlphaRM. На втором месте «ФОРТ», который поставил «Ультрикс» на 5,2 млрд руб. Оба предприятия входят в Ростех. На третьем месте препарат «Флю-М» от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА с объемом 1 млрд руб. Также поставками противогриппозных вакцин занимаются НПО «Петровакс Фарм» («Гриппол»), Sanofi («Ваксигрип» ), Abbott («Инфлювак») и GSK («Флюарикс»).

Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России на прошлой неделе зарегистрировал четырехвалентную вакцину от гриппа под называнием «Флю-М Тетра».

В новом эпидемическом сезоне планируется вакцинировать не менее 60% населения, а в группах риска — не менее 75%. При этом в прошлом сезоне ВОЗ зафиксировала в России рекордно низкое количество случаев гриппа.

pharmvestnik