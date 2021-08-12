Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» против штамма коронавируса «Дельта» на уровне 83%

«Спутник V» показал эффективность против штамма коронавируса «Дельта» на уровне 83%, а тяжелое течение болезни препарат предотвращает на 95%, заявил министр здравоохранения. Ранее разработчики заявляли об эффективности вакцины против всех новых штаммов, отмечая снижение до 90% против индийского варианта SARS-CoV-2.

Эффективность вакцины «Спутник V» против «Дельта»-штамма коронавируса составляет примерно 83%. Кроме того, эффективность препарата против тяжелых случаев ковида превышает 95%, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили», — сказал он (цитата по ТАСС).

В конце июня заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов отмечал, что эффективность вакцины «Спутник V» снижается против варианта коронавируса «Дельта», известного как индийский штамм. Это снижение незначительное в сравнении с другими вакцинами, считает он. В целом же эффективность «Спутника V» против индийского штамма остается на уровне около 90%, говорил он.

В середине июля Центр им Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовали результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных двумя компонентами препарата «Спутник V», против новых штаммов SARS-CoV-2. «Полученные данные демонстрируют, что «Спутник V» сохраняет защитные свойства против новых штаммов», — говорилось в сообщении. Цифры по эффективности не приводились.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России ровно год назад. О ее регистрации президент Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Результаты применения вакцины при массовой вакцинации оказались лучше, чем при клинических испытаниях (91,6%), говорится в сообщении РФПИ.

Вакцина одобрена в 69 странах с общей численностью населения более 3,7 млрд человек. По данным РФПИ, производственные партнерские отношения налажены с производителями в 14 странах.

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