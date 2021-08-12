«Биокад» и AstraZeneca заключили мировое соглашение в споре вокруг противоопухолевого препарата

«Биокад» и AstraZeneca заключили мировое соглашение в деле вокруг фулвестранта. «Биокад» пытался оспорить патент, который защищает препарат. Роспатент не удовлетворил возражение и оставил патент в силе. Затем российский производитель обратился в суд, чтобы признать решение Роспатента недействительным, но теперь отозвал иск.

«Биокад» и AstraZeneca заключили мировое соглашение в деле, которое касалось препарата фулвестрант производства англо-шведской компании. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которая участвовала в деле в качестве ответчика.

«Согласно ходатайству об отказе от заявления о признании недействительным решения Роспатента, представленному ЗАО «БИОКАД» в материалы судебного дела № СИП-940/2020, АСТРАЗЕНЕКА АБ и ЗАО «БИОКАД» заключили соглашение о мировом урегулировании спора», — сообщили в Роспатенте. В картотеке арбитражных дел есть информация о прекращении производства по делу, но не уточняется, по какой именно причине. Стоит отметить, что заседания неоднократно переносились из-за ходатайства сторон для урегулирования спора мирным путем.

История спора

В конце 2019 года «Биокад» подал возражение против выдачи патента компании AstraZeneca № 2263507 на группу изобретений «Композиция фульвестранта». Российская компания утверждала, что группа изобретений не соответствует условию патентоспособности — «изобретательский уровень». AstraZeneca в свою очередь указывала, что «Биокад» неверно трактует технический результат, достигаемый группой изобретений.

В итоге Роспатент не удовлетворил возражение российской компании и оставил патент в силе. Он был выдан в 2001 году сроком на 20 лет.

Фулвестрант предназначен для лечения рака молочной железы. AstraZeneca занимается производством препарата под торговым наименованием «Фазлодекс». Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, в России этот препарат был зарегистрирован в 2010 году и имеет бессрочное регистрационное удостоверение. Последний раз компания переоформляла РУ в июне 2020 года. В том же месяце свой препарат с торговым наименованием «Фазотикад» зарегистрировал «Биокад». В июне этого года регистрацию получил также препарат израильской компании Teva.

Затем «Биокад» обратился в Суд по интеллектуальным правам, чтобы оспорить решение Роспатента. AstraZeneca была привлечена к делу в качестве третьего лица. Производство по делу было прекращено в конце июля в связи с тем, что «Биокад» отказался от заявленных требований.

В компании не стали комментировать «ФВ» причину, по которой иск был отозван. В пресс-службе AstraZeneca также отказались комментировать дело.

Маргарита Грошева

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