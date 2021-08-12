Минпромторг предложил оценивать локализацию производства медизделий по балльной системе

Локализацию производства медицинских изделий в России хотят оценивать по балльной системе, наращивая долю отечественных компонентов, которые используются для создания шприцов, катетеров, стентов и других изделий. Система поможет снизить зависимость страны от иностранных компонентов и поможет развитию медпромышленности.

Минпромторг России предлагает оценивать уровень локализации медицинских изделий в стране по балльной системе, сообщается на сайте министерства. Систему предполагается использовать для 22 видов медизделий, постепенно увеличивая процентную долю российских компонентов, используемых для их производства.

В министерстве считают, что система поможет накоплению научно-технического и производственного потенциала России, будет развивать медицинскую промышленность и выпуск медизделий. Также система простимулирует углубление локализации производства медизделий и снизит зависимость внутреннего рынка от поставок из других стран, указали в Минпромторге.

Подготовленный экспертами ведомства проект постановления Правительства России опубликован на портале regulation.gov.ru. Среди медизделий, которые предлагается оценивать, – спиртовые салфетки, гели-лубриканты, импланты для накостного остеосинтеза и инструменты для их установки, микрохирургические мединструменты, шприцы-инъекторы, баллонные катетеры и стенты для коронарных артерий. Общая максимальная сумма баллов для разных типов изделий варьируется от 75 до 305 баллов. В числе критериев, которые оцениваются, – не только части изделий, такие как игла для шприца или клеевой состав, но и контроль качества компонентов, конечная упаковка изделия и его маркировка.

Григорий Дубов

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