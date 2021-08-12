Супруги из Костромы продали переупакованные советские бинты на 4 млн рублей

Суд Костромы вынес приговор супружеской паре, которая переупаковывала и продавала медицинские бинты 1950—1990 годов изготовления, сообщила пресс-служба СУ СКР по Костромской области.

Обвиняемые в 2018—2019 годах приобретали бинты с истекшими сроками годности, произведенные в 1950–1990-х годах и не соответствующие требованиям ГОСТ. Затем их помещали в новую упаковку с маркировкой о производителе и сроках годности. Производство по переупаковке медицинских изделий происходило в одной из исправительных колоний на территории Костромской области. Всего супруги незаконно произвели и реализовали медицинские изделия на общую сумму около 4 млн руб.

В зависимости от роли и участия каждого они признаны виновными. Муж осужден на три года два месяца лишения свободы условно, а жена — на три года. Мужчине также запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с реализацией медицинских изделий.

Фото: kostroma.sledcom.ru

Елена Сидорова

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