EMA изучает новые побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna

EMA изучает три новых состояния, которые могут быть потенциальными побочными эффектами от вакцин Pfizer и Moderna. Это два заболевания, связанные с почками, и кожная аллергическая реакция под названием «многоформная эритема».

Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) изучает три новых состояния, которые могут оказаться новыми побочными эффектами после вакцинации препаратами на основе технологии мРНК. Reuters сообщает, что речь идет о вакцинах компаний Pfizer и BioNTech.

Комитет безопасности EMA изучает многоформную эритему, форму аллергической кожной реакции, а также связанные с почками заболевания: гломерулонефрит и нефротический синдром. Агентство не сообщило подробностей о том, сколько новых состояний было зарегистрировано после вакцинации прививками Pfizer и Moderna, но заявило, что запросило дополнительные данные у компаний для изучения любой потенциальной связи между ними и прививками.

В прошлом месяце «ФВ» сообщал, что EMA обнаружило возможную связь между случаями миокардита и перикардита и вакцинами на базе мРНК. По данным агентства, заболевание в основном возникало в течение 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы и у более молодых взрослых мужчин.

Эксперты EMA также рекомендовали людям, у которых в анамнезе был синдром повышенной проницаемости капилляров (CLS), не вакцинироваться однодозовой вакциной Johnson & Johnson. Наблюдательный орган попросил указать CLS в качестве побочного эффекта от укола AstraZeneca.

Кроме того, в июле EMA опубликовало новые данные по безопасности вакцин от COVID-19, одобренных в Европе. По данным агентства, на 4 июля 2021 года было зафиксировано 206,7 тыс. случаев предполагаемых побочных эффектов от вакцины Pfizer/BioNTech, 3848 случаев привели к смерти. Всего в ЕС было введено около 276 млн доз вакцины. Вакцина от AstraZeneca вызвала 152,3 тыс. побочных эффектов, летальный исход зафиксирован в 938 случаях. Всего в Евросоюзе было введено 58,4 млн доз Vaxzevria.

Вакцина от Moderna вызвала 36,3 тыс. случаев предполагаемых эффектов после вакцинации, летальный исход был зафиксирован в 347 случаях. Препарат компании ввели в Европе 35 млн раз. Наконец, вакцина от Johnson & Johnson вызвала 12 тыс. сообщений о побочных эффектах. О случаях смерти сообщалось 68 раз. Всего в ЕС ввели 8,5 млн доз вакцины J&J.

Николай Соколов

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