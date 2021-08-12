РФПИ предложил Pfizer испытать «Спутник Лайт» в качестве бустера

Использование «Спутника Лайт» как бустера может улучшить иммунный ответ организма к COVID-19 и к штамму коронавируса «Дельта», считают в РФПИ. Предполагается, что «Спутник Лайт» будут получать люди, которые уже привились двумя дозами вакцины Pfizer.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer провести клинические исследования вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве бустера – третьей дозы для борьбы с распространением штамма коронавируса «Дельта». Об этом говорится на странице «Спутника V» в Twitter. Как отмечает Reuters, «Спутник Лайт» планируется ставить пациентам, которые прошли полную вакцинацию препаратом Pfizer.

«Всплеск случаев заболеваний штаммом «Дельта» в США и Израиле показывает, что мРНК-вакцины нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа», — указывается в сообщении. В нем также говорится, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Дельта» составляет 83,1%.

В конце июля Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний иммуногенности и безопасности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. В I—II фазах исследований в пяти клинических центрах России примут участие 150 добровольцев.

Григорий Дубов

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