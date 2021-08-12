Полиция задержала продавцов незарегистрированных гормонов роста

В Москве задержали группу людей, которые торговали незарегистрированными лекарствами, которые нелегально ввозились из Индии и Китая. Одним из наиболее популярных товаров был гормон роста.

Московская полиция обнаружила организованную группу, участники которой подозреваются в торговле незарегистрированными лекарственными средствами. Они продавали препараты из Китая и Индии через мессенджеры в московском регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

«Одним из наиболее популярных товаров был гормон роста. Полицейские при содействии сотрудников Росгвардии по местам жительства и работы фигурантов провели обыски. Обнаружено и изъято свыше 800 единиц незарегистрированных лекарственных препаратов. Назначено проведение соответствующих экспертиз», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело за оборот незарегистрированных медицинских изделий (ч.2 ст.238.1 УК РФ).

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