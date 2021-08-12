ВОЗ меняет АТХ классификацию моноклональных антител

ВОЗ меняет классификацию моноклональных антител c выделением новых групп и присвоением новых кодов. Нововведения касаются анатомо-терапевтической и химической (АТХ) классификации. Изменения вступят в силу в январе 2022 года и потребуют изменений инструкций зарегистрированных лекарственных препаратов.

Рабочая группа по методологии и статистике лекарств ВОЗ меняет АТХ классификацию моноклональных антител, обратил внимание «ФВ». Изменения представлены на сайте организации.

Эксперты выделили три новых группы: «противовирусные моноклональные антитела», «антибактериальные моноклональные антитела», «моноклональные антитела и конъюгаты с лекарствами». Для противовирусных биологических препаратов ВОЗ выделила новый группу J06BD, для антибактериальных – переименовала в J06BC. Они будут входить в раздел «Противоинфекционные препараты системного использования».

Третья новая группа появится среди иммуномодуляторов и противоопухолевых препаратов, ей присвоен код L01F. Туда будут относиться моноклональные антитела, не применяемые в лечении инфекционных заболеваний, и конъюгаты с лекарствами.

Эта группа дополнительно разбита на восемь подгрупп, куда распределены моноклональные антитела в зависимости от «мишени» (таблица).

Таблица. Новые группы и подгруппы в АТХ классификации моноклональных антител

Новый код Новое название группы и подгруппы J06BD Противовирусные моноклональные антитела J06BC Антибактериальные моноклональные антитела L01F Моноклональные антитела и конъюгаты с лекарствами L01FA Ингибиторы CD20 L01FB Ингибиторы CD22 L01FC Ингибиторы CD38 L01FE Ингибиторы EGFR L01FD Ингибиторы HER2 L01FF Ингибиторы PD-1/PDL-1 L01FG Ингибиторы VEGF/VEGFR L01FX Другие моноклональные антитела

В группу противовирусных биологических препаратов будут входить паливизумаб и motavizumab, применяемые для профилактики респираторно-синцитиальной инфекции у детей. Среди антибактериальных биологических препаратов – безлотоксумаб для профилактики рецидива инфекции Clostridium difficile, obiltoxaximab – для лечения легочной формы сибирской язвы.

Изменения вступят в силу в январе 2022 года, если возражения не поступят в адрес организации до 1 сентября 2021 года. Это приведет к изменению АТХ кодов, указанных в инструкциях моноклональных антител, зарегистрированных в России. Всего в списке организации 46 биологических препаратов, которых коснутся изменения АТХ кода в связи с изменением классификации.

Елена Воронина

pharmvestnik