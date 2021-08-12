Seagen заключила соглашение с RemeGen на 2,6 млрд долл. по разработке противораковых препаратов

Компания Seagen заключила соглашение с китайской RemeGen на сумму в 2,6 млрд долл. Компании будут разрабатывать противораковый препарат disitamab vedotin.

Компания Seagen, ранее известная как Seattle Genetics, заключила эксклюзивное лицензионное соглашение с китайской RemeGen на разработку и коммерциализацию disitamab vedotin, нового противоракового препарата, нацеленного на белок HER2. Об этом пишет PharmaLive. Сделка оценивается примерно в 2,6 млрд долл.

Disitamab vedotin сочетает в себе технологию средства-линкера (drug-linker), разработанную Seagen, с новым антителом RemeGen к белку HER2. В ходе клинических испытаний в качестве монотерапевтического лечения disitamab vedotin продемонстрировал противоопухолевую активность при нескольких типах солидных опухолей, включая уротелиальный рак, рак желудка и груди. Актив также показал значительные перспективы в спектре уровней экспрессии HER2.

Кроме того, компании заявили, что disitamab vedotin показал себя многообещающим в качестве потенциального средства лечения уротелиального рака в сочетании с ингибитором контрольных точек.

В прошлом году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США присвоило disitamab vedotin статус прорывной терапии для лечения пациентов второй линии с HER2-экспрессирующим, местнораспространенным или метастатическим уротелиальным раком, которые ранее получали химиотерапию, содержащую платину.

Президент и главный исполнительный директор Seagen Клей Сигалл заявил, что опыт компании поможет максимально раскрыть потенциал disitamab vedotin. Он также отметил, что это сотрудничество дополнит собственный портфель противораковых препаратов компании.

«Добавление [в портфолио] disitamab vedotin в качестве актива на поздней стадии с множеством возможностей развития стратегически согласуется с нашими планами по дальнейшему расширению нашего глобального присутствия и предоставлению эффективных методов лечения пациентам по всему миру», — сказал Сигалл.

Фото: twitter.com/SeagenGlobal

Николай Соколов

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