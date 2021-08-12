Две разработки группы компаний «Промомед» признаны инновационными продуктами

Обладателями международной премии «Инновационный продукт 2021 года» стали противовирусный препарат прямого действия на основе молекулы фавипиравира, применяемый согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ в приоритетной схеме терапии СOVID-19, и препарат, представляющий комбинацию Метформин + Сибутрамин для восстановления метаболического здоровья и борьбы с ожирением. VII торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве 10 августа.

Клинические исследования фавипиравира начались в июне 2020 года и проходили в пяти медучреждениях России под руководством действительных членов Российской академии наук. Почти сразу лекарство вошло в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19, а распоряжением Правительства РФ с 21.10.2020 года было включено в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Инновационность препарата Метформин + Сибутрамин в его оригинальной фиксированной комбинации действующих веществ.

«Инновационный продукт года» – конкурс инноваций в производстве продукции в разных областях и сферах деятельности, инновационных услуг, инновационных программ и инновационных решений. Учрежденный более 30 лет назад во Франции, сейчас «Инновационный продукт года» проводится в 40 странах мира с целью показать лучшие инновации в различных областях на рынке своих стран и наградить производителей за качество, уникальность и инновационность.

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