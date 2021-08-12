Аптечная сеть «36,6» в два раза сократила размер долга

Сеть «36,6» объявила финансовые результаты за первое полугодие 2021 года. Согласно ежеквартальному отчету, сети удалось почти вдвое сократить размер чистого долга.

Аптечная сеть «36,6» отчиталась о финансовых итогах в первом полугодии 2021 года. Сеть почти в два раза сократила свой долг, следует из пресс-релиза «36,6».

Согласно ежеквартальному отчету, в первой половине 2021 года розничная выручка компании выросла на 10,1% и составила 25,2 млрд руб. Данного результата удалось достичь благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж на 4,5%, а также росту количества торговых точек на 4,7%, заявили в сети.

В 2021 году компания открыла 63 аптеки в формате «36,6» и «Горздрав», но закрыла 43 аптечных точки в рамках оптимизации. Сейчас количество аптек сети составляет 1479 (по 30 июня).

В этом году сеть также сократила свой чистый долг на 49%, снизив его с 39 млрд руб. до 20 млрд, следует из пресс-релиза «36,6».

Ранее «ФВ» писал о том, что в 2020 году аптечная сеть впервые за 9 лет вышла на положительные финансовые показатели.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik