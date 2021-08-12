ВОЗ изучит потенциал онкогематологического препарата в терапии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале клинических исследований (КИ) трех препаратов для лечения COVID-19. Испытаны будут противомалярийный artesunate, онкогематологический иматиниб, а также инфликсимаб, предназначенный для терапии аутоиммунных заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале клинических исследований (КИ) трех препаратов для лечения COVID-19. Испытаны будут противомалярийный artesunate, онкогематологический иматиниб, а также инфликсимаб, предназначенный для терапии аутоиммунных заболеваний.

Для проведения КИ Solidarity Plus планируется задействовать более 600 больниц в 52 странах – членах ВОЗ. Все три препарата пожертвованы ВОЗ фармкомпаниями.

Artesunate производит индийская Ipca Laboratories, основное показание – лечение малярии. Препарат включен в список важнейших лекарственных средств, составляемый ВОЗ. В ходе исследования стандартная доза лекарства, рекомендуемая для лечения тяжелой стадии малярии, будет вводиться участникам КИ внутривенно в течение семи дней.

Иматиниб (Гливек от швейцарской Novartis) – противолейкозный таргетный препарат, входящий в России в программу «14 ВЗН» и в перечень ЖНВЛП. Участники КИ будут принимать его один раз в день на протяжении двух недель в минимальной дозировке, рекомендуемой при терапии онкогематологических заболеваний. В ВОЗ отметили, что, согласно КИ иматиниба, проведенным в Нидерландах, препарат показал эффективность в лечении пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Инфликсимаб (Ремикейд от американской Johnson & Johnson) применяется для лечения болезней иммунной системы, таких как ревматоидный артрит или болезнь Крона, в России он входит в перечень ЖНВЛП. Участникам КИ будет вводиться внутривенно стандартная доза препарата, используемая для терапии болезни Крона.

Solidarity Plus является продолжением исследования Solidarity, проведенного ВОЗ осенью 2020 года и направленного на изучение эффективности применения ремдесивира (Веклури от Gilead Sciences) против COVID-19. Исследование показало, что прием препарата практически не повлиял на течение и исход заболевания, если судить по таким показателям, как потребность в вентиляции легких, продолжительность пребывания в больнице и общая смертность.

Сославшись на результаты КИ, в ВОЗ заявили, что ремдесивир не стоит использовать для терапии коронавирусной инфекции, однако разработчик препарата – компания Gilead Sciences с этим не согласилась. В дополнение к Solidarity ВОЗ провела еще одно исследование, которое подтвердило, что ремдесивир неэффективен для лечения госпитализированных с COVID-19 пациентов.