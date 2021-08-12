В Сколково презентовали инновационный инструмент для здравоохранения от «Дата МАТРИКС»

В центре «Сколково» 11 августа состоялась презентация инновационного инструмента «Дата МАТРИКС». Важная особенность продемонстрированного инструмента предиктивного анализа данных рутинной клинической практики — его федеральный потенциал, возможность собирать, приводить к единому виду и анализировать данные о различных когортах пациентов. Это позволяет оценить выживаемость до прогрессии пациента на основании его индивидуальных параметров, заболевания и проведенного или планируемого лечения, а также сравнить с наилучшим вариантом лечения при схожих исходных данных. Машинные алгоритмы аккумулируют информацию о пациентах из медицинских карт, полученных от лечебно-профилактических учреждений, фармкомпаний, исследователей в 29 субъектах РФ.

Встреча состоялась при участии представителей ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; Министерства экономического развития РФ; ассоциации «Национальная база медицинских знаний»; Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Также в мероприятии участвовали представители крупных международных и российских фармпроизводителей, среди которых — медицинский директор Janssen Russia Андрей Поляков и руководитель отдела поддержки онкологических продуктов «Р-Фарм» Татьяна Дергачева.

Экспертами от компании «Дата МАТРИКС», занимающейся прорывной деятельностью в области Real-World Evidence на отечественном рынке, выступили заместитель генерального директора по стратегии и развитию продукта Алексей Лолейт и медицинский директор Полина Шпиготская.

Перед презентацией слово взял основатель компании Дмитрий Шаров. Он подчеркнул, что исследования реальной клинической практики являются современным международным трендом и развитие экосистемы по анализу массива данных позволит извлечь ответы на самые главные вопросы о здоровье. Валидированная база данных поможет оптимизировать работу врачей и станет важным инструментом для принятия решений и пациенто-ориентированного подхода в здравоохранении.

«Компания находится на передовой создания инновационного продукта для фармацевтической отрасли в России и мире, — завил руководитель НБМЗ, Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине Борис Зингерман. — Использование результатов исследований позволяет проводить оценку и оптимизацию клинических рекомендаций и стандартов оказания помощи для повышения их клинической и экономической эффективности, а также в рамках мероприятий по фармакологическому надзору».

Медицинский директор компании Полина Шпиготская наглядно продемонстрировала участникам возможности инструмента на примере пациентов с раком молочной железы. Продукт подходит и под другие нозологии, отметила она. В режиме реального времени система обрабатывала информацию об онкопациентах с заданными параметрами (пол, возраст, степень злокачественности, статус менопаузы и др.) и выводила в графики и таблицы excel прогнозы по выживаемости с наилучшим вариантом лечения для данной когорты. В планах компании — расширение функционала платформы, увеличение базы данных за счет партнерства с медучреждениями и масштабирование системы на всей территории России.

Перспективу проекта в юридическом аспекте прокомментировал руководитель практики «Здравоохранение» BGP Litigation Александр Панов. «Очевидно, что вступивший в силу экспериментально-правовой режим открывает большие возможности для разработчиков по созданию датасетов, — подчеркнул он. — И если ранее вопрос о конфиденциальности медицинских данных стоял крайне остро — напомню, что это было одним из условий от Минздрава перед компанией-разработчиком, — то сегодня мы видим, что в платформе аккумулируется обезличенная информация, что никак не нарушает закон о передаче персональных данных. Таким образом, старт ЭПР должен дать необходимый для отрасли толчок для коммерциализации огромного накопленного цифрового массива».

Старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем также высказался в поддержку проекта. «Данная интегрированная платформа станет первой в стране и серьезно ускорит развитие цифровой медицины в России, — резюмировал он. — А главное, это помощь пациентам. Надеемся, что успех проекта позволит как можно скорее из экспериментально-правового режима перейти в полноценный правовой режим».

Материал партнера: «Дата МАТРИКС»

Фото: Sk.ru

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