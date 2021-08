Российский тест для диагностики туберкулеза зарегистрирован на Ближнем Востоке

Министерство здравоохранения Ирана зарегистрировало российский инновационный тест «Диаскинтест» для диагностики туберкулезной инфекции.

Получение регистрационного удостоверения стало результатом многолетнего сотрудничества между Ираном и компанией «Генериум». Тремя годами ранее эксперты компании приняли участие в расширенном заседании национального технического комитета по проблемам диагностики и лечения туберкулеза в Министерстве здравоохранения Ирана, на котором представили результаты клинического применения «Диаскинтеста» в России и странах СНГ, а также достижения и опыт российской системы здравоохранения в борьбе с туберкулезом. В феврале этого года состоялась встреча в Москве с заместителем министра здравоохранения Мохаммадрезем Шане Саз и вице-президентом компании «Генериум» Дмитрием Кудлаем, на которой стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества.

«Мы планомерно экстраполируем научный потенциал компании для борьбы с жизнеугрожающими и социально-значимыми заболеваниями в страны Ближнего Востока, — подчеркнул . — Надеемся, что применение «Диаскинтеста» позволит улучшить раннюю диагностику туберкулеза у детей, а также в группах риска у взрослого населения и станет ключевым решением в части противотуберкулезной программы в Иране».

В 2021 году по результатам актуализации глобальных перечней ВОЗ по туберкулезу Россия вышла из списка 30 стран с высоким бременем туберкулеза (список пересматривается Всемирной организацией здравоохранения один раз в пять лет). Как отмечают международные эксперты, Россия обладает уникальным опытом в борьбе с этой инфекцией, являясь мировым лидером по темпам улучшения ключевых эпидемических показателей. За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в нашей стране уменьшилась почти в 3 раза, а смертность — более чем в 4 раза. Таких успехов удалось достичь благодаря хорошо организованной системе оказания противотуберкулезной помощи и использованию в терапии современных противотуберкулезных препаратов, а также внедрению новых современных методов для своевременной диагностики туберкулезной инфекции, в том числе применения «Диаскинтеста», отметили в компании.

«Диаскинтест» (аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении) — инновационное диагностическое средство, представляет собой рекомбинантный белок, содержащий два связанных между собой антигена — ESAT6 и CFP10, характерных для патогенных штаммов микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis). Данные антигены отсутствуют в вакцинном штамме БЦЖ и у большинства нетуберкулезных микобактерий. При внутрикожном введении «Диаскинтест» вызывает у лиц с туберкулезной инфекцией специфическую кожную реакцию, являющуюся проявлением гиперчувствительности замедленного типа, и на его результат не влияет наличие вакцинации БЦЖ.

Препарат разработала и производит российская научно-производственная компания полного цикла «Генериум». «Диаскинтест» включен в нормативные документы Минздрава РФ как эталонный метод для выявления лиц на ранних стадиях активного туберкулеза и людей с высоким риском развития заболевания.1,2 В настоящее время тесты на основе белков ESAT6 и CFP10 рекомендованы ВОЗ для диагностики латентной туберкулезной инфекции в группах риска.3

С 2009 года в России и странах СНГ поставлено более 60 млн проб с использованием «Диаскинтеста». Систематический скрининг детей на туберкулез в России с применением «Диаскинтеста» в 2018 году внесен в сборник ВОЗ в качестве одной из лучших практик по борьбе с туберкулезом среди детей и подростков.4 В 2012 году «Диаскинтест» был удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники, в 2014-м — международной награды в области биофармацевтики «Премии Галена», в 2018 году — национальной премии «Приоритет».

