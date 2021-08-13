В США одобрили третью дозу вакцины против COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом

FDA рекомендовало третью дозу вакцин против COVID-19 людям с ослабленной иммунной системой. Рекомендация относится к мРНК-вакцинам, произведенным Pfizer и Moderna. В Израиле в то же время начнут предлагать бустер вакцины Pfizer жителям страны старше 50 лет.

В четверг Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США санкционировало бустерную дозу вакцин против COVID-19 от Pfizer и Moderna людей с ослабленной иммунной системой. Регулятор полагает, что третья доза вакцины может повысить защищенность от инфекции в этой популяции.

«Люди с ослабленным иммунитетом, например те, кто перенес трансплантацию паренхиматозных органов, имеют пониженную способность бороться с инфекциями и другими заболеваниями, и они особенно уязвимы для инфекций, включая COVID-19», — пишет агентство.

Ранее Pfizer заявила, что эффективность вакцины, разработанной компанией в партнерстве с BioNTech, со временем падает. Компания ссылается на исследование, которое показало эффективность вакцины на уровне 84% спустя четыре месяца после вакцинации. Сразу после прививок вакцина показывала эффективность в 96%.

Moderna также заявила, что видит возможную потребность в бустерных дозах, особенно с учетом того, что вариант «Дельта» может заражать полностью вакцинированных людей. Согласно недавнему исследованию, вакцина Moderna лучше защищает от заражения этим штаммом, чем препарат Pfizer. В некоторых случаях разрыв в эффективности доходит до 60%.

Тем временем издание Times of Israel сообщает, что Израиль станет первой страной в мире, которая предложит бустерные дозы вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет. Правительственная консультативная группа экспертов в области здравоохранения рекомендует снизить возраст, при которым может применяться третья доза, с 60 до 50 лет. В прошлом месяце Израиль стал первой страной в мире, которая начала вводить ревакцинацию людям старше 60 лет. При этом в России Минздрав объявил о ревакцинации всех желающих с 1 июля.

Всемирная организация здравоохранения призвала ввести мораторий на бустерные прививки от COVID-19 как минимум до конца сентября. По мнению организации, дополнительные дозы лучше направить в бедные страны, где наблюдается нехватка вакцин.

Николай Соколов

pharmvestnik