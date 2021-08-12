Министерство по делам ветеранов США отказалось от препарата Biogen от болезни Альцгеймера

Структура Министерства по делам ветеранов США отказалась от использования препарата Aduhelm компании Biogen, предназначенного для лечения болезни Альцгеймера. Как было указано в опубликованном документе, эффективность лекарственного средства не была доказана. Кроме того, существует риск серьезных побочных эффектов от его применения.

Администрация по охране здоровья ветеранов США (VHA), входящая в Министерство по делам ветеранов США, объявила, что не станет включать Aduhelm от болезни Альцгеймера в национальный формуляр одобренных лекарственных средств. У препарата, разработанного компаниями Biogen и Eisai, отсутствуют доказательства эффективности и существует риск возникновения побочных эффектов, сообщается в документе, опубликованном VHA.

Отмечается, что Aduhelm может быть использован в порядке исключения только среди пациентов, тщательно отобранных экспертами и специализированными центрами, и среди тех, у кого «есть необходимые ресурсы для ведения тщательного мониторинга с целью обеспечения безопасности».

VHA является крупнейшей структурой в области здравоохранения, отказавшейся от применения препарата. С тех пор как Aduhelm был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в июне этого года, препарат постоянно сталкивается с различного рода препятствиями. Такие крупные медицинские комплексы, как Кливлендская клиника и Маунт-Синай, отказываются применять лекарство, а филиалы страховой компании Blue Cross Blue Shield не покрывают расходы на него. Более того, как пишет EndPoints, генеральный инспектор министерства здравоохранения США начал расследование тесных связей между FDA и Biogen.

Некоторые больницы начали использовать этот препарат, но среди очень ограниченного количества пациентов, поскольку многие организации ждут решения федеральной страховой программы Medicare по Aduhelm. Центры обеспечения услуг по программам Medicare и Medicaid должны сообщить о своем заключении к апрелю 2022 года.

Американский регулятор зарегистрировал дорогостоящий препарат, стоимость которого составляет 56 тыс. долл. в год, несмотря на то что одно из двух крупномасштабных клинических испытаний лекарства Biogen не оказало положительного влияния на когнитивные способности пациентов с болезнью Альцгеймера.

Владимир Заболотских

pharmvestnik