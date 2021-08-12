Минпромторг попросили ввести маркировку поверхностных антисептиков

В Минпромторг РФ с просьбой ввести маркировку поверхностных антисептиков, применяемых для обработки площадей в медицинских учреждениях и общественных местах, обратились отраслевые производители. Такую продукцию в России выпускает 101 предприятие, а объем производства оценивается в 1,05 тысячи тонн в сутки. С начала августа 2021 года в стране проводится эксперимент по маркировке кожных антисептиков. В Минпромторг РФ с просьбой ввести маркировку поверхностных антисептиков, применяемых для обработки площадей в медицинских учреждениях и общественных местах, обратились отраслевые производители. Такую продукцию в России выпускает 101 предприятие, а объем производства оценивается в 1,05 тысячи тонн в сутки. С начала августа 2021 года в стране проводится эксперимент по маркировке кожных антисептиков.

«К сожалению, в период пандемии участилась подделка не только кожных антисептиков, но и поверхностных, которые используют для обработки общественных мест и медицинских учреждений, добросовестные производители теряют доходы и рынок сбыта по причине роста поставок контрафактной продукции, а население подвержено риску заразиться коронавирусом в силу того, что контрафактная продукция просто не соответствует требованиям по качеству и безопасности», – отметил в письме координатор инициативной группы, исполнительный директор компании «Антарес Вижн Рус» Антон Харитонов.

Также среди обратившихся в Минпромторг производителей – «Протек», «Бентус лаборатории», «Листер» и Reckitt Benkiser.

По мнению инициативной группы, маркировка поможет не только сократить долю нелегальных производств, но и оценить реальный объем рынка. На сегодняшний день официально поверхностные антисептики на территории России производит 101 предприятие. Объем производства оценивается в 1,05 тысячи тонн в сутки.

«По нашим оценкам, объемы производства не просто превышают официальную статистику, контрафактную продукцию можно приобрести практически на любом маркетплейсе, а низкокачественные подделки зачастую поставляются даже в государственные клиники», – уточнил Харитонов.

По данным специалистов ВШЭ, в России в 2020 году продажи антисептических и дезинфицирующих средств зафиксированы на уровне 670 млн упаковок. Доля нелегального оборота таких изделий увеличилась до 51% (в 2018-2019 годах показатель был на 10% меньше). Исследователи отметили, что введение маркировки для таких товаров будет экономически целесообразным и поможет убрать половину контрафакта с рынка, а также увеличить доходы легальных производителей на 700 млн рублей в год.

В начале августа 2021 года в России начался «эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков – дезинфицирующих средств». Оператором системы маркировки выступает «Оператор-ЦРПТ». Для игроков рынка участие в эксперименте добровольное, он продлится до 31 августа 2022 года.