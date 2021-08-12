В ОЭЗ «Дубна» за 10 млн рублей запустят производство кохлеарных имплантов

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области откроется производство кохлеарных систем и речевых процессоров. Проект за 10 млн рублей реализует резидент ОЭЗ – ООО «НПК «Медицинская техника». На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области откроется производство кохлеарных систем и речевых процессоров. Проект за 10 млн рублей реализует резидент ОЭЗ – ООО «НПК «Медицинская техника».

Компания будет производить системы кохлеарной имплантации «Гамма» (медизделие, предназначенное для компенсации потери слуха у взрослых и детей) и речевые процессоры «Нота» для неимплантируемой части системы.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НПК «Медицинская техника» зарегистрировано в Москве в 2018 году и на 100% принадлежит Евгению Ладутько. Компания занимается производством облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях. Выручка НПК в 2020 году составила 474,4 млн рублей, чистая прибыль – 11,2 млн рублей.

В июне 2021 года компания «ВестМедГрупп» (резидент ОЭЗ «Дубна») представила изобретение для обеспечения пациентов на ИВЛ кислородом без использования системы централизованного медицинского газоснабжения. Разработанный компанией баллонный кислородный редуктор CADUCEUS БКО-50 позволяет подключать аппараты ИВЛ напрямую к кислородному баллону. Он сбрасывает давление газа до рабочих значений и поддерживает их на стабильном уровне, что способствует непрерывной подаче кислорода пациенту.

В конце июля 2021 года резидентом ОЭЗ также стала компания «Аргументум Фарма». Она запустит в ОЭЗ производство препаратов, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей.