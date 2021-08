GSK отозвала удостоверения двух лекарственных форм «Аугментина» Правительство направит еще 1,6 млрд руб. на бесплатные лекарства для льготников » ВОЗ проведет испытания трех новых препаратов против COVID-19 ВОЗ проведет новый этап испытаний для поиска эффективного лекарства для лечения COVID-19 под названием Solidarity PLUS. В ходе этих испытаний будут исследоваться три препарата: artesunate, иматиниб и инфликсимаб, которые могут потенциально оказаться эффективными для лечения COVID-19. Всемирная организация здравоохранения объявила о следующем этапе исследования для поиска эффективного лекарства для лечения COVID-19, которое будет называться Solidarity PLUS. В новом испытании протестируют три препарата, которые потенциально могут помочь госпитализированным пациентам. Эти средства были переданы на испытания их производителями. Препараты — artesunate, иматиниб и инфликсимаб — были выбраны независимой экспертной комиссией из-за их потенциала по снижению риска смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Artesunate уже используется при тяжелых формах малярии, иматиниб — при некоторых формах рака, а инфликсимаб — при заболеваниях иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит. «Поиск более эффективных и доступных терапевтических средств для пациентов с COVID-19 остается насущной необходимостью, и ВОЗ гордится тем, что возглавляет эти глобальные усилия, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Я хотел бы поблагодарить участвующие [в испытаниях] правительства, фармацевтические компании, больницы, врачей и пациентов, которые объединились, чтобы провести их в условиях подлинной глобальной солидарности». Испытание Solidarity PLUS — это крупнейшее глобальное испытание, которое проводится в сотрудничестве между государствами — членами ВОЗ. В нем участвуют тысячи исследователей из более 600 больниц в 52 странах. ВОЗ отмечает, что это позволяет оценивать несколько видов терапий одновременно с использованием единого протокола, а анализ данных тысяч пациентов позволяет получить надежные оценки влияния препарата на смертность. Ранее в исследовании Solidarity оценивались четыре препарата. Его результаты показали, что ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон практически не влияли на состояние госпитализированных пациентов с COVID-19. Николай Соколов

pharmvestnik