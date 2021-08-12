Правительство направит еще 1,6 млрд руб. на бесплатные лекарства для льготников

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий правительство направит еще 1,6 млрд руб. Это деньги из нераспределенного резерва средств федерального бюджета, предусмотренные в 2021 году на эти цели.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым правительство направит еще 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства для льготников. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Эта сумма — нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2021 году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.

Правительство ежегодно индексирует размер норматива финансовых затрат в месяц на одного льготника, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Так, в соответствии с постановлением № 869 от 08.06.2021, в 2021 году эта сумма установлена в размере 929,8 руб., в 2020 году она составляла 886,4 руб.

Решение об индексации потребовало дополнительного финансирования.

Всего в 2021 году на бесплатные лекарства для льготников в бюджете предусмотрено более 38,7 млрд руб.

Елена Сидорова

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