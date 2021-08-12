Сеть «Аспэк-Парма Медикал» распродала почти все аптеки

ЗАО «Аспэк-Парма Медикал» распродало большую часть аптек. Покупателями выступили «Аптеки Удмуртии», «Планета Здоровья» и «Фармленд».

Аптечная сеть «Аспэк-Парма Медикал» продала большинство своих точек. Об этом «ФВ» рассказали два источника на фармрынке, знакомых с ходом сделки.

Как пояснил один из собеседников «ФВ», «Аспэк-Парма Медикал» продала почти все свои аптеки в Удмуртии и Башкирии. Покупателем точек в Ижевске выступила сеть «Аптеки Удмуртии»; аптеки в Воткинске приобрела пермская «Планета Здоровья»; а в Башкирии — «Фармленд».

Сделки прошли по схеме смены арендатора с дальнейшей регистрацией соглашений о перенайме в Росреестре, пояснил «ФВ» источник.

По информации еще одного участника рынка, «Фармленд» выкупил восемь аптек «Аспэк-Парма Медикал»: три точки в Удмуртии и пять в Башкирии.

«ФВ» направил запросы всем участникам сделки.

На 1 июня 2021 года у «Аспэк-Парма Медикал» было 33 аптеки, следует из данных AplhaRM. Сеть находится на 262 месте в ТОР300.

Руслан Мавлиханов

Екатерина Погонцева

pharmvestnik