Сеть «Аспэк-Парма Медикал» распродала почти все аптеки

ЗАО «Аспэк-Парма Медикал» распродало большую часть аптек. Покупателями выступили «Аптеки Удмуртии», «Планета Здоровья» и «Фармленд».
Аптечная сеть «Аспэк-Парма Медикал» продала большинство своих точек. Об этом «ФВ» рассказали два источника на фармрынке, знакомых с ходом сделки.
Как пояснил один из собеседников «ФВ», «Аспэк-Парма Медикал» продала почти все свои аптеки в Удмуртии и Башкирии. Покупателем точек в Ижевске выступила сеть «Аптеки Удмуртии»; аптеки в Воткинске приобрела пермская «Планета Здоровья»; а в Башкирии — «Фармленд».
Сделки прошли по схеме смены арендатора с дальнейшей регистрацией соглашений о перенайме в Росреестре, пояснил «ФВ» источник.
По информации еще одного участника рынка, «Фармленд» выкупил восемь аптек «Аспэк-Парма Медикал»: три точки в Удмуртии и пять в Башкирии.
«ФВ» направил запросы всем участникам сделки.
На 1 июня 2021 года у «Аспэк-Парма Медикал» было 33 аптеки, следует из данных AplhaRM. Сеть находится на 262 месте в ТОР300.
Руслан Мавлиханов
Екатерина Погонцева
pharmvestnik