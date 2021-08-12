Лекарство от рака молочной железы компании Eli Lilly одобрено в Великобритании

Минздрав Великобритании опубликовал проект руководства, в котором препарат от рака молочной железы Verzenio (abemaciclib) компании Eli Lilly был рекомендован для применения. Ранее использование лекарства было признано экономически невыгодным из-за цены, установленной на него.

Препарат от рака молочной железы Verzenio (abemaciclib), разработанный фармацевтической компанией Eli Lilly, был рекомендован Национальным институтом здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) после согласования вопроса по снижению цены с производителем. Об этом стало известно из проекта руководства по применению лекарственного средства, опубликованного NICE.

Стоимость этого лекарства составляет чуть больше 4 тыс. долл. за упаковку из 56 таблеток по 150 мг (без НДС). Однако Eli Lilly согласилась сделать скидку для Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), частью которой является NICE. Информация о новой согласованной цене остается конфиденциальной.

В феврале этого года NICE отклонил рекомендацию о регулярном применении Verzenio, поскольку было установлено, что использование препарата не является экономически целесообразным для NHS. Однако после улучшения механизма обеспечения доступа к лекарству для пациентов и изменения цены NICE пересмотрел свое решение.

По словам исполнительного директора благотворительной организации Breast Cancer Now Делит Морган, это «превосходная новость для тысяч женщин». Использование Verzenio подарит больным гормон-рецептор-положительным, HER2-отрицательным вторичным раком молочной железы, который является неизлечимым заболеванием, «драгоценные дополнительные месяцы жизни».

Она добавила, что лечение в форме таблеток, принимаемых два раза в день, может помочь пациенткам справиться с побочными эффектами, связанными с приемом противоопухолевых препаратов, а также отсрочить необходимость начала химиотерапии и выдержать тяжелые последствия для здоровья после нее.

Abemaciclib относится к классу препаратов, называемых ингибиторами CDK4/6. Его функция заключается в подавлении активности определенных белков в раковых клетках, благодаря которым растет опухоль.

Окончательное руководство по применению abemaciclib при раке молочной железы будет выпущено в сентябре этого года.

Владимир Заболотских

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