Полиция обнаружила действующий в разных регионах крупный канал сбыта сильнодействующих лекарств

Полицейские обнаружили крупный канал сбыта сильнодействующих веществ. Фигурантами уголовных дел стали 14 человек в различных регионах России. У них изъяли более 250 кг лекарственных препаратов.

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Волгоградской области выявили крупный канал сбыта сильнодействующих веществ. Фигурантами уголовных дел стали 14 человек, сообщила пресс-служба МВД России.

В марте текущего года при досмотре автомобиля такси на посту ДПС в Среднеахтубинском районе Волгоградской области инспекторы обнаружили капсулы с лекарственными препаратами, в состав которых входило сильнодействующее вещество прегабалин.

После задержания владельца груза выяснилось, что он приобрел препарат в одной из аптек в подмосковном городе Одинцово. Мужчина воспользовался сервисом такси для доставки товара в Астрахань и сбыта.

Задержаны владелец аптеки, трое фармацевтов и охранник, которые под видом фармацевтической деятельности осуществляли незаконный сбыт опасных для здоровья веществ.

Впоследствии полицейские установили личность мужчины, который поставлял нелегальные партии лекарств в эту аптеку. Им оказался житель одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Москве. В арендуемом им гаражном боксе полицейские нашли почти 35 кг сильнодействующих препаратов.

«Предварительно установлено, что медикаменты были выведены из легального оборота шестью жителями Москвы и Московской области через организацию, которая имела действующую лицензию на фармацевтическую деятельность. Злоумышленники приобретали у производителей оптовые партии лекарственных средств и хранили их в арендованном складском помещении. По поддельным накладным они незаконно сбывали сильнодействующие препараты различным лицам на территории Московского региона и других субъектов России», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков изъяты более 10 тыс. флаконов и более 13 тыс. капсул, содержащих тропикамид и прегабалин. Общий вес изъятого превышает 178 кг.

Кроме того, установлена жительница Московской области — менеджер фармацевтической компании, которая приобрела у участников группы сильнодействующие лекарства и организовала их поставки в регионы России, а также в страны ближнего зарубежья.

Одна из таких партий была задержана в Оренбургской области. В грузовом автомобиле, следовавшем за пределы России, было обнаружено свыше 4,5 тыс. флаконов и более 22 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующие вещества общей массой более 50 кг.

«В отношении всех фигурантов следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 226.1 и 234 УК РФ. Двенадцати подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовных дел продолжается», — сообщила Ирина Волк.

Фото: Игорь Чунусов

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