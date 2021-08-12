Налоговики добились отмены штрафа за непредоставление УФАС закрытых сведений о фармкомпании

Арбитражный суд Тюменской области признал незаконным штраф, наложенный новосибирским УФАС на налоговую инспекцию Тюмени за непредоставление информации. Антимонопольщики затребовали сведения о фармацевтических компаниях, которые подозревали в организации картеля. Налоговики прислали отказ, сославшись на тайну.
ИФНС по Тюмени не будет платить 50 тыс. руб. штрафа, наложенного на инспекцию за непредоставление информации по запросу регионального УФАС. Терорган интересовали налоговая и бухгалтерская отчетность, сведения обо всех расчетных счетах, выручке компании «Фармацевтический альянс», однако получить их у налоговиков не вышло, следует из решения суда от 10 августа.
ФАС России передала полномочия Новосибирскому УФАС по возбуждению и рассмотрению дел о картеле в отношении ООО «Фармацевтический альянс», «Алевфарм», «Фармкапитал», «Вайстас», «Клевер-Фарма», и «Амекс-Фармсервис». При просмотре площадки ООО «РТС-Тендер» оказалось, что у трех из этих фирм совпадают номера телефонов. Для дальнейшего расследования представители тероргана решили запросить информацию у налоговой инспекции Тюмени — по месту регистрации «Фармацевтического альянса».
Они хотели в течение трех недель получить налоговую и бухгалтерскую отчетность, сведения обо всех расчетных счетах, выручке и связях компании, а также «о том, соответствуют ли «Фармацевтический альянс» и «Амекс-Фармсервис» понятию «фирма-однодневка». Налоговики через две недели прислали отказ, который был мотивирован тем, что часть этой информации УФАС требовать не вправе, она составляет налоговую тайну, а часть — у ИФНС отсутствует.
За непредоставление сведений УФАС привлекло ИФНС к административной ответственности и оштрафовало по минимуму — на 50 тыс. руб. (максимальная санкция по данной статье для юрлиц — 500 тыс. руб.). Налоговики обжаловали решение в суде.
Арбитражный суд Тюменской области признал правоту ИФНС. Во-первых, в действующем законодательстве органы ФАС не поименованы как органы, уполномоченные на получение сведений, составляющих налоговую тайну. Во-вторых, в нем не закреплено определение «фирмы-однодневки», поэтому ИФНС не может ответить, кто соответствует этому понятию, а кто — нет.
Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik