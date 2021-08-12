Налоговики добились отмены штрафа за непредоставление УФАС закрытых сведений о фармкомпании

ИФНС по Тюмени не будет платить 50 тыс. руб. штрафа, наложенного на инспекцию за непредоставление информации по запросу регионального УФАС. Терорган интересовали налоговая и бухгалтерская отчетность, сведения обо всех расчетных счетах, выручке компании «Фармацевтический альянс», однако получить их у налоговиков не вышло, следует из решения суда от 10 августа.

ФАС России передала полномочия Новосибирскому УФАС по возбуждению и рассмотрению дел о картеле в отношении ООО «Фармацевтический альянс», «Алевфарм», «Фармкапитал», «Вайстас», «Клевер-Фарма», и «Амекс-Фармсервис». При просмотре площадки ООО «РТС-Тендер» оказалось, что у трех из этих фирм совпадают номера телефонов. Для дальнейшего расследования представители тероргана решили запросить информацию у налоговой инспекции Тюмени — по месту регистрации «Фармацевтического альянса».

Они хотели в течение трех недель получить налоговую и бухгалтерскую отчетность, сведения обо всех расчетных счетах, выручке и связях компании, а также «о том, соответствуют ли «Фармацевтический альянс» и «Амекс-Фармсервис» понятию «фирма-однодневка». Налоговики через две недели прислали отказ, который был мотивирован тем, что часть этой информации УФАС требовать не вправе, она составляет налоговую тайну, а часть — у ИФНС отсутствует.

За непредоставление сведений УФАС привлекло ИФНС к административной ответственности и оштрафовало по минимуму — на 50 тыс. руб. (максимальная санкция по данной статье для юрлиц — 500 тыс. руб.). Налоговики обжаловали решение в суде.

Арбитражный суд Тюменской области признал правоту ИФНС. Во-первых, в действующем законодательстве органы ФАС не поименованы как органы, уполномоченные на получение сведений, составляющих налоговую тайну. Во-вторых, в нем не закреплено определение «фирмы-однодневки», поэтому ИФНС не может ответить, кто соответствует этому понятию, а кто — нет.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Екатерина Погонцева

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