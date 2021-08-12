Исследование выявило превосходство вакцины Moderna над препаратом Pfizer против «Дельта»-штамма

Согласно новому исследованию, вакцина Moderna лучше, чем препарат Pfizer, защищает от заражения штаммом «Дельта» коронавируса. В разных случаях разница составляла от 34% до 60%.

Риск заражения вариантом «Дельта» коронавируса у прошедших полный курс прививок вакциной Moderna может быть намного ниже, чем у получивших Pfizer. Об этом говорится в исследовании Mayo Clinic, опубликованном на портале medRxiv.

Исследование показало, что риск заражения коронавирусом у вакцинированных препаратом Moderna был на 60% ниже, чем у получивших Pfizer в штате Флорида, где данные собирались в июле. В этом штате к тому моменту преобладающим стал штамм «Дельта».

Кроме того, авторы обнаружили, что вакцина Moderna (также известная как мРНК-1273) была эффективна в предотвращении инфекции на 76%, а вакцина Pfizer (BNT162b2) на 42% в Минессоте — также в прошлом месяце.

«При сравнении количества инфицирования у людей, полностью вакцинированных мРНК-1273, по сравнению с BNT162b2… в нескольких штатах (Миннесота, Висконсин, Аризона, Флорида и Айова), [мы выяснили, что] мРНК-1273 дает двукратное снижение риска инфицирования по сравнению с BNT162b2», — пишут авторы в аннотации.

При этом авторы обнаружили, что обе вакцины «хорошо защищают» от тяжелого течения COVID-19. Ранее в CDC заявили, что риск заражения у непривитых в 8 раз выше, чем у вакцинированных, а риск госпитализации или смерти в 25 раз выше.

Компания Pfizer с BioNTech ожидают, что смогут «разработать и произвести отдельную вакцину против этого варианта [«Дельта»] примерно через 100 дней» после начала разработки. В последующем заявлении компания подтвердила эффективность своих вакцин и заявила, что также намерена разработать бустеры.

На прошлой неделе Moderna предупредила, что число новых заражений растет, и заявила, что тем, кто получил ее вакцину, вероятно, потребуется повторная вакцинация уже до наступления зимы.

Николай Соколов

pharmvestnik