Мошенники от имени производителей предлагают странам приобрести вакцины от COVID-19

Властям десятка стран поступали предложения от мошенников приобрести вакцины от COVID-19. Остается неизвестным, удалось ли злоумышленникам заключить договор с кем-либо. Власти государств утверждают, что смогли разоблачить обман и не купиться на уловку.

Преступные организации и мошенники предлагали властям десятков стран подписать многомиллионные контракты на поставку вакцин от COVID-19, пишет Wall Street Journal. По словам людей, знакомых с обстоятельствами сложившейся ситуации, среди государств, к которым обращались злоумышленники, оказались Нидерланды, Латвия, Франция, Израиль, Чехия, Австрия, Аргентина, Колумбия, Бразилия, Канада и Испания.

Мошенники предлагали властям приобрести вакцины таких фармацевтических компаний, как Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson (J&J) и AstraZeneca. Некоторые страны даже вели серьезные переговоры, однако успели вовремя осознать, что сделанное предложение похоже на мошенничество.

Пресс-секретарь президента Франции сообщила, что страны-члены ЕС не ведут прямых переговоров с дистрибьюторами вакцин и получают противоковидные препараты через Европейскую комиссию. Администрация президента Бразилии заявила, что не стала закупать вакцины у сторонних посредников, но все же вела переговоры о возможном приобретении. Австрийские власти признались, что тоже поначалу восприняли мошенников всерьез, но вскоре у них возникли сомнения и материалы были переданы на изучение. После того как Колумбия получила предложение от нелегальных поставщиков, правительство настояло на проверке партнеров по переговорам, чтобы удостовериться в том, что страна имеет дело с производителем вакцин. Впоследствии был подписан договор с реальными фармкомпаниями.

Остается неизвестным, удавалось ли мошенникам успешно заключить сделку о продажах вакцин. Предполагается, что деятельность мошенников реализуется в развивающихся странах, куда до сих пор не были налажены поставки препаратов от COVID-19.

Преступники в основном предлагают от 1 млн до 20 млн доз, предоставляя пошаговые инструкции о размещении денежных средств на депозитных счетах. 20 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech продавались по цене 751 млн долл. Группировки используют имена руководителей компаний в поддельных контрактах и заверяют в том, что они работают с законными компаниями в сфере логистики и импортно-экспортного бизнеса.

Министерство по делам коренных народов Канады опубликовало информационный бюллетень в начале этого года, в котором говорилось, что ему поступило предложение о продаже около 300 млн доз вакцины AstraZeneca и других компаний общинам коренных народов страны, муниципальным, провинциальным органам власти и федеральным правительственным ведомствам.

Производители препаратов уверяют в том, что они продают свои вакцины только напрямую властям, поэтому государственные чиновники не должны вести взаимодействие с посредниками.

Согласно данным Министерства внутренней безопасности США, в настоящее время в стране активны от 50 до 75 мошеннических компаний и лиц, которые ищут потенциальных покупателей. Компания Pfizer насчитала 86 мошеннических предложений, сделанных правительствам в 45 странах мира. Иммиграционная и таможенная полиция США совместно с фармацевтическими компаниями уже провела более десятка расследований преступлений, связанных с договорами о поставках вакцин, в том числе за рубежом. Интерпол планирует в ближайшие дни выпустить предупреждение правительствам о потенциальной мошеннической деятельности.

Владимир Заболотских

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