FDA одобрило средство от нарушения сна с тяжелыми побочными эффектами и спорной эффективностью

Американский регулятор FDA одобрил средство компании Jazz Pharmaceuticals против редкого нарушения сна под названием идиопатическая гиперсомния. При этом препарат вызывает тяжелые побочные эффекты, а сам регулятор не советовался со своим консультативным комитетом при одобрении средства.

FDA одобрило препарат Xywav от Jazz Pharmaceuticals для лечения редкого нарушения сна, пишет The New York Times. При этом средство не имеет четких доказательств эффективности.

Xywav — это седативное средство, гамма-гидроксибутират (ГТБ). По данным NYT, он был одобрен как средство от нарколепсии под брендом Xyrem, но его распространение строго регулируется из-за способности вызывать зависимость.

ГТБ имеет «серьезные проблемы с безопасностью как с точки зрения возможности злоупотребления, так и с точки зрения его способности вызывать привыкание», рассказал NYT доктор медицины, директор по медицинской токсикологии в Медицинской школе Рутгерса, Нью-Джерси, Ньюарк, Льюис Нельсон.

FDA одобрило его для лечения редкого состояния, называемого идиопатической гиперсомнией. Это состояние, при котором люди спят девять или более часов в день, но не чувствуют себя отдохнувшими. Xywav стал первым средством для лечения этого заболевания.

Некоторые эксперты рассказали NYT, что существует малое количество общедоступных доказательств того, что препарат работает против таких нарушений сна. К тому же он может иметь серьезные побочные эффекты, вызывая проблемы с дыханием, беспокойство, депрессию, лунатизм, галлюцинации и суицидальные мысли. Также препарат действует очень быстро, так что на этикетке пациентам рекомендуется принимать его сразу в постели.

FDA предоставило разрешение на лечение идиопатической гиперсомнии, не посоветовавшись со своей консультативной группой. А в клинических испытаниях препарата для этого состояния приняли участие всего 115 человек, которым давали препарат в течение 12–16 недель.

По состоянию на 30 июня FDA зарегистрировало более 27 тыс. серьезных побочных эффектов у пациентов, принимающих Xywav или Xyrem. По сообщению NYT, побочные эффекты привели к смерти 753 человек.

Лечение препаратами Jazz обходится примерно в 100 тыс. долл. в год. По данным NYT, в прошлом году Jazz Pharmaceuticals заработала более 1,7 млрд долл. на продаже Xyrem и Xywav. Потребителями были примерно 15 тыс. человек, большинство из которых страдают нарколепсией.

По оценкам, у 40 тыс. человек в США была диагностирована идиопатическая гиперсомния, но доктор Нельсон сообщил Times, что теперь, когда есть одобренное FDA лечение, число потенциальных пациентов может вырасти.

Николай Соколов

pharmvestnik