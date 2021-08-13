В Казахстане создадут национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm

У Казахстана появится свой биофармацевтический холдинг, подведомственный Минздраву республики. В работе холдинга будут задействованы несколько структур, включая «Республиканскую коллекцию микроорганизмов». QazBioPharm должен будет обеспечить развитие биофармацевтического рынка, науки и промышленности страны.

Казахстан решил создать национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm, сообщает портал inbusiness.kz. Все 100% уставного капитала холдинга будут принадлежать Минздраву республики. QazBioPharm должен будет обеспечить «биологическую безопасность, <…> развитие и совершенствование инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулировать развитие биофармацевтической науки и промышленности, а также обеспечить потребности государства и общества в биофармацевтической продукции».

Для формирования уставного капитала холдинга ему передадут госпакет акций и госдоли участия в нескольких структурах: в Научном центре противоинфекционных препаратов, НИИ проблем биологической безопасности, Национальном центре биотехнологии, научно-аналитическом центре «Биомедпрепарат» (больше 89%), «Республиканской коллекции микроорганизмов» и OtarBioPharm.

Также перед созданием холдинга НИИ проблем биологической безопасности, Национальный центр биотехнологии и «Республиканскую коллекцию микроорганизмов» реорганизуют в одну компанию со 100%-ным участием государства. Кроме того, для OtarBioPharm должны будут передать завод по выпуску иммунологических лекарственных препаратов, где сейчас производится местная вакцина от COVID-19 QazVac.

Григорий Дубов

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