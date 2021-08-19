За семь лет продажи антиварикозных препаратов увеличились на 86%

С 2014 года рынок препаратов для лечения варикозного расширения вен растет. Как подсчитал «ФВ» на основе данных AlphaRM, в 2020 году относительно 2014 года прирост аптечного рынка антиварикозных средств в рублях составил +86,4%, а в упаковках +18,3%. В первом полугодии 2021 года аптеки реализовали таких препаратов на 15,1% больше в рублях, чем в тот же период 2020 года. В натуральном выражении рынок, напротив, снизился на 2,9%.

Динамика рынка

За семь лет на аптечном рынке группа препаратов, применяемых при варикозном расширении вен значительно прибавила в объеме — если в 2014 году рынок в рублях составлял 12 млрд руб., то в 2020 году объем продаж этих средств увеличился почти в два раза, до 23 млрд руб. Прирост продаж относительно 2014 года в ушедшем году в рублях +86,4%, а в упаковках +18,3%. В первом полугодии 2021 года аптеки реализовали таких препаратов на 15,1% больше в рублях (12,8 млрд руб.), чем в тот же период 2020 года (11,1 млрд руб.). В натуральном выражении рынок, напротив, снизился на 2,9% до отметки 30,7 млн упаковок.

Структура рынка

Львиная доля антиварикозных препаратов зарегистрирована как лекарственные средства, а именно 98%, а остальная часть как биодобавки. На аптечном рынке присутствует около 90 корпораций, которые производят более 100 брендов данной группы. В состав этих препаратов входят порядка 20 действующих веществ. Более 50% антиварикозных средств содержат МНН диосмин+гесперидин, на второй позиции среди МНН — троксерутин (17%) и на третьем месте препарат диосмин с долей 13%.

В течение семи лет на рынке наблюдается постепенное смещение спроса в сторону препаратов системного действия. В стоимостном выражении это более заметно — в первом полугодии 2021 года почти 72% приходится на средства для приема внутрь, из них более 65% это таблетки. В системные средства также входят некоторые другие формы выпуска (капсулы, супензия, капли и др.) на эти формы приходится чуть более 6% рынка. В группе препаратов местного применения лидирует форма выпуска в виде геля для наружного применения. Около 25% продаж антиварикозных средств составляют препараты в виде геля. Все наружные средства занимают на рынке долю около 28%. В 2014 году этот показатель был намного выше — более 41%.

Лидеры рынка

Самым популярным в аптечной рознице в первом полугодии 2021 года остается бренд «Детралекс» (МНН диосмин+гесперидин), он занял 1-е место с долей рынка 33,4%. Препарат «Троксевазин» (МНН троксерутин и троксерутин+декспантенол+гепарин натрия), как и в ушедшем году, расположился на второй позиции с долей 12,6%. Если говорить о первой пятерке лидеров, то все они сохранили свои позиции относительно прошлого года. Начиная с шестой строчки в рейтинге наблюдаются некоторые изменения. К примеру, в ТОР10 вошли новые участники: «Детравенол» компании «Озон» поднялся с 15-ой строчки на 9-ую, а также «Аскорутин», который производят не менее 10 производителей, дотянулся до 10-го места.

Абсолютно все бренды в ТОР10 в исследуемый период нарастили объем продаж в рублях. В среднем первая десятка прибавила около 30% рынка в рублях и 16% в упаковках.

ТОР10 брендов средств, применяемых при варикозном расширении вен в стоимостном выражении на аптечном рынке в I полугодии 2021 года Рейтинг Бренд Корпорация Доля продаж, % Прирост продаж, I полугодие 2021/I-ое полугодие 2020, % I полугодие 2021 полугодие 2020 1 1 Детралекс Servier 33,4 20,4 2 2 Троксевазин Teva 12,6 5,1 3 3 Венарус Биннофарм Групп 11,9 6,9 4 4 Флебодиа Innothera 9,9 12,8 5 5 Лиотон Berlin-Chemie AG 5,2 19,7 6 7 Гепариновая мазь Различные производители 3,1 12,9 7 6 Троксерутин Различные производители 2,9 4,1 8 8 Ангиорус Биннофарм Групп 2,7 68,1 9 15 Детравенол Озон 1,8 122,5 10 11 Аскорутин Различные производители 1,6 23,3 Источник: AlphaRM

Вероника Догузова

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