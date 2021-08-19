Суд аннулировал лицензию оптовой фармкомпании «ДагРосФарм»

У компании «ДагРосФарм» аннулирована лицензия на оптовую фармацевтическую деятельность. Соответствующее судебное решение вступило в силу.Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Дагестан инициировал прекращение действия лицензии на оптовую фармдеятельность, выданную компании «ДагРосФарм». Несмотря на несогласие ответчика, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Республики Дагестан в силе, а жалобу дистрибьютора — без удовлетворения, следует из постановления, опубликованного в системе «Мой арбитр».

Поводом для обращения тероргана в суд стало неисполнение компанией «ДагРосФарм» предписания, выданного ей в мае 2019 года. Грубое нарушение лицензионных требований дистрибьютором подтверждено судебным решением, согласно которому деятельность предприятия приостановили на 45 суток.

Главная претензия регулятора заключалась в том, что по указанному в лицензии адресу проверяющие не нашли помещений, похожих на аптечный склад. Выяснилось, что компания прекратила свою деятельность по данному адресу в Махачкале еще в 2018 году и заключила договор об указании складских услуг с фирмой, которая базируется в селе Новокули, что не предусмотрено действующим законодательством. Однако когда в 2021 году «ДагРосФарм» все же попыталась получить новую лицензию на этот склад, то получила отказ Росздравнадзора, потому что он не отвечал лицензионным требованиям.

Несмотря на все это, оптовая компания продолжала настаивать на своей правоте. В апелляционом суде она указала на то, что является микропредприятием и подпадает под действие запрета на проверки до конца 2020 года, стало быть, все претензии регулятора к ней не обоснованны. Также она просила отметить ее вклад в борьбу с пандемией, высокий профессионализм и самоотверженность, в подтверждение которых демонстрировала многочисленные благодарственные письма ЛПУ республики в ее адрес. (Эти же письма «ДагРосФарм» направляла в «ФВ» с требованием опровергнуть публикацию о включении его в Реестр недобросовестных поставщиков.)

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правоту Росздравнадзора и суда первой инстанции. Он указал, что благодарственные письма некоторых лечебных учреждений не могут быть приняты им во внимание, потому что они не освобождают лицензиата от его прямой обязанности по соблюдению лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности. Также он подчеркнул пренебрежительное отношение фирмы к возложенным на нее обязанностям на протяжении длительного времени. Решение об аннулировании лицензии вступило в силу 12 августа.

Екатерина Погонцева

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