«Катрен» стала владелицей контрольной доли в «Эркафарме»

Владелицей контрольной доли в 50,01% акций в «Эркафарме» стала компания «Катрен». В августе ФАС России согласовала сделку на условиях соблюдения предписания

«Катрен» стала владелицей 50,01% акций в «Управляющей компании «Эркафарм», сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Операция в реестре акционеров компании «Эркафарм» проведена 13 августа, указывается в сообщении.

О планах компании «Катрен» стать совладелицей «Эркафармы» стало известно в мае, когда она подала в ФАС ходатайство о приобретении контрольной доли сети. В июне «Катрен» приобрела 24% акций в «Эркафарме», сумма сделки не разглашалась.

В начале августа ФАС одобрила ходатайство компании «Катрен» о приобретении пакета акций в «Эркафарме», предписав, что до совершения сделки будет сокращено число аптек, принадлежащих компаниям в Орловской области. Также после совершения сделки на протяжении трех лет компании будет запрещено открывать новые аптеки в Санкт-Петербурге.

Григорий Дубов

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