ФАС оштрафовала производителя «Мирамистина» за недостоверную рекламу

ФАС обязала производителя «Мирамистина» выплатить штраф за распространение недостоверной рекламы. Ранее служба выдала производителю предписание об устранении нарушения.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ООО «Инфамед К» — производителя и рекламодателя антисептика «Мирамистин» на 100 тыс. руб. за распространение недостоверной рекламы. Соотвествующее постановление опубликовано в базе данных ФАС.

Ранее служба выдала компании предписание устранить нарушение.

Речь идет о рекламе антисептика, которая распространялась в январе и феврале 2021 года в эфире телеканалов «Россия 1», «Первый канал», «Телекомпания НТВ», «ТНТ». В ролике, в частности, сообщалась фраза: «Мирамистин — первое правило безопасности».

ФАС пришла к выводу, что в рекламе сообщалась недостоверная информация о преимуществах «Мирамистина» перед другими препаратами, применяемыми при лечении заболеваний лор-органов, что в свою очередь является нарушением п.1 ч.3 ст.5 закона «О рекламе».

«Рекламное утверждение «Мирамистин — первое правило безопасности» выражает преимущество лекарственного препарата «Мирамистин» в сравнении с другими лекарственными препаратами, которые могут применяться для лечения простудных заболеваний. Вместе с тем из инструкции по применению лекарственного препарата «Мирамистин» следует, во-первых, препарат применяется только в составе комплексной терапии острых и хронических отитов, гайморитов, тонзиллитов, ларингитов, фарингитов, во-вторых, его применение для профилактики отоларингологических заболеваний не предусмотрено», — говорится в постановлении антимонопольной службы.

Производитель должен выплатить штраф в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления. «ФВ» направил запрос в ООО «Инфамед К» с просьбой прокомментировать решение ФАС.

Маргарита Грошева

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