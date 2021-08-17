Бывший гендиректор «Фармсервиса» арестован в Москве по делу о товарных знаках «Бифидока»

По делу о махинациях с активами компании «Партнер» арестован бывший гендиректор «Фармсервиса» Константин Беляев. После объявления «Партнера» банкротом он приобрел производственные активы, а также принадлежащие фирме товарные знаки кисломолочного продукта «Бифидок».

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве расследует уголовное дело, связанное с махинациями с активами и торговыми марками, ранее принадлежавшими компании «Партнер», некогда одного из крупнейших в России производителей пробиотиков. Речь идет в том числе и о товарном знаке популярного кисломолочного продукта «Бифидок». Права на него принадлежат компании, одним из совладельцев которой является дочь депутата Госдумы и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена. Один из фигурантов дела, бывший гендиректор компании «Фармсервис» Константин Беляев, уже арестован Пресненским райсудом столицы, пишет «Коммерсантъ».

Уголовное дело, в рамках которого был арестован Беляев, состоит из нескольких эпизодов. При этом все они связаны с махинациями с активами и торговыми знаками, ранее принадлежавшими компании «Партнер».

«Партнер» – некогда один из крупнейших в России и СНГ производителей пробиотиков, который первым выпустил на рынок популярный напиток «Бифидок». На долю «Партнера» три года назад приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов. В 2017 году выручка компании составила 516 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб. Однако уже в октябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом по иску Фондсервисбанка, где у «Партнера» была открыта кредитная линия на несколько лет. Общие требования кредиторов к предприятию превысили 1 млрд руб.

В декабре 2018 года совладелец «Партнера» и изобретатель «Бифидока» Игорь Вайншток был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему СКР инкриминирует злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и невыплату зарплаты сотрудникам (ст. 145.1 УК РФ). Сам бизнесмен, по данным источников издания, уже несколько лет находится в Израиле. Вины он не признает, утверждая, что его уголовное преследование «является частью плана рейдерского захвата» предприятия.

После объявления «Партнера» банкротом его производственные активы, а также принадлежащие фирме товарные знаки были проданы на электронных торгах. Их новым владельцем стало в 2018–2019 годах ООО «Фармсервис», которое возглавлял Константин Беляев, а единственным учредителем общества было ООО «Пробиофарм».

Прежнего владельца товарных знаков господин Беляев хорошо знал: он длительное время работал коммерческим директором «Партнера». Новой фирме управленца Беляева в итоге достались 30 товарных знаков его бывшей компании, среди них и «Бифидок». А «Пробиофарм» в свою очередь получил производственные линии и недвижимость «Партнера», включая лабораторный комплекс и земельный участок в Подмосковье.

При этом самой крупной стала сделка с товарными знаками: за них «Фармсервис» заплатил 29,9 млн руб.

Теперь эти сделки, по данным источников «Коммерсанта», и изучают следственные органы.

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