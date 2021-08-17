Еврокомиссия закупила 200 млн доз вакцины Novavax против COVID-19

Еврокомиссия заключила с компанией Novavax договор на поставку 200 млн доз вакцины в ЕС. Блок сможет получить первые дозы вакцины в IV квартале этого года. Закупки будут производиться до 2023 года.

Еврокомиссия подписала с американской компанией Novavax соглашение на поставку 200 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

«Мы подписали контракт с Novavax на поставку до 200 млн доз [вакцины от COVID-19] на период с 2021 до 2023 года. Мы добавляем перспективную вакцинную технологию в наше портфолио и обеспечиваем поставку вакцины для ЕС и его граждан, готовясь на месяцы вперед», — написала она в своем Twitter.

О том, что Еврокомиссия одобрила заключение контракта, Reuters сообщал в начале августа. В соответствии с контрактом страны ЕС смогут закупить до 100 млн доз вакцины Novavax и смогут дополнительно получить 100 млн дополнительных доз до 2023 года, как только вакцина будет одобрена EMA, которая сейчас проводит оценку препарата.

Изначально Novavax заключила сделку с ЕС в декабре, но ее окончательное подписание было отложено на несколько месяцев, поскольку американская компания столкнулась с производственными проблемами. По условиям сделки, страны ЕС смогут получить первые дозы Novavax в IV квартале этого года.

Novavax подтвердила факт подписания соглашения и сообщила, что представит данные о вакцине в EMA в третьем квартале этого года. При этом ожидается, что доставка первых доз начнется после утверждения вакцины.

«Поскольку новые варианты коронавируса распространяются в Европе и по всему миру, новый контракт с компанией, которая уже успешно тестирует вакцину против этих вариантов, является дополнительной гарантией защиты нашего населения», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен.

ЕС зарезервировал в общей сложности 2,4 млрд доз вакцины от Pfizer и BioNTech по трем различным контрактам, а также закупил 460 млн доз вакцины Moderna. Блок также заказал 405 млн доз мРНК-вакцины, разработанной немецкой CureVac, хотя она показала ограниченную эффективность в тестах и ​​еще не была одобрена регулирующими органами.

Блок также подписал соглашения о поставках с AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые производят вирусные векторные вакцины против COVID-19. Novavax — седьмая компания, с которой ЕС подписал контракт на поставку вакцин против COVID-19.

Николай Соколов

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